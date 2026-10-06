La hija de Raúl Martins habló en RDI sobre las maniobras de intimidación que recibe: “Ellos quieren que no declare”

La denunciante del ex SIDE Raúl Martins, Lorena Martins, pasó por Ronda de Investigación (RDI) en +Perfil y volvió a denunciar presuntas maniobras de intimidación y aseguró que fue víctima de un ataque informático luego de presentar información ante la Guardia Civil Española.

“Ellos quieren que no declare, en mi opinión quieren que no declare en el juicio que me ofrecí a declarar ya hace 15 años que estoy esperando para que me llamen y luego lo vuelvo a decir y lo vuelvo a decir”, afirmó Lorena Martins.

Según relató, recibió amenazas y mensajes que buscarían intimidarla. “Entonces es algo que me pase algo antes, que me mate, espero que no, y no creo, porque estoy en España, pero quieren intimidarme, que me van a mandar a prisión, que me van a pasar cosas”, sostuvo.

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Martins también aseguró que comenzaron a utilizar imágenes de su hija para amedrentarla: “Vamos a mostrar a tu hija, que mi hija, bueno, ahí sale bebé, pero tiene 13 años, o sea, es que meterse con una nena de 13 años es una de las bajas, una de las típicas cosas bajas que es esta gente y que sí los representa”.

Denuncia por hackeo y acceso a información

La denunciante explicó que detectó accesos a distintos dispositivos y cuentas y que entregó su computadora y teléfono a la Guardia Civil Española para que fueran analizados. “Accedieron al ordenador cuentas bancarias, cosas y muchas que son falsas y que falsifican, por eso mi denuncia es para que la vuelva a decir, corrobore que hay cosas que son falsas”, afirmó en +Perfil.

Martins vinculó lo ocurrido con su actividad como denunciante y aseguró: “Realmente este tipo de cosas son simplemente para amedrentarme, esto lo sé, me lo hicieron antes, me lo hacen ahora y van a seguir”.

La denuncia sobre un local de Chacabuco

Martins también volvió a señalar un inmueble ubicado en Chacabuco 160, en la Ciudad de Buenos Aires. Según su denuncia, el establecimiento funcionaría bajo una fachada comercial, pero continuaría vinculado a la explotación de la prostitución ajena. “Pero los prostíbulos siguen abiertos, quiero decir, a partir de ahí sigue todo funcionando”, aseguró.

A su vez, afirmó que existen antecedentes de denuncias sobre ese lugar y reclamó la intervención de las autoridades porteñas: “Yo toda esta información financiera se la envío a los fiscales, a los fiscales de la protección y a los jueces”.

Martins cuestionó además que, pese a sus denuncias, determinados establecimientos continúen funcionando. “Yo lo único que hablo es la justicia y que se dejen de joder y que hace 15 años que denuncia esto que me parece increíble que todavía sigan los locales abiertos”, expresó.

Martins insistió en que su objetivo es aportar información a la Justicia y negó que sus denuncias tengan como finalidad obtener algún beneficio personal. “No quiero cobrar la herencia y no quiero estarme callada sobre todo”, afirmó.

También rechazó cualquier responsabilidad personal por eventuales delitos cometidos por familiares y sostuvo: “Yo como persona no soy responsable de lo que hace un familiar”.

En ese sentido, remarcó: “Si están tienen que caer los que estén yo la denuncia no es excluyente por más dolorosa que pueda ser no es excluyente y bueno tiene que quedar los que tienen que caer los que sean culpables”.

Críticas a la situación judicial

La denunciante sostuvo que lleva años intentando aportar información a distintos organismos judiciales. “Son funcionarios anónimos que trabajan en el juzgado y que si dialogan conmigo que si me agradecen o que me dicen de verdad que la vamos a luchar porque esto es historia”, señaló.

Martins volvió a reclamar que la Justicia la convoque formalmente para declarar y aportar la documentación que asegura tener. “Yo creo que toda argentina sabe que quiero declarar, que no me van a frenar”, afirmó.