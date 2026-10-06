Problemas en la aplicación Mi Seguridad: en RDI se reveló que a las denuncias realizadas “no se les asignó ningún delito específico”

La aplicación Mi Seguridad, creada en 2017 para realizar denuncias online en la Provincia de Buenos Aires, genera una de cada cinco causas penales, pero más de la mitad de esas denuncias queda sin un delito específico asignado. Durante su intervención en Ronda de Investigación (RDI) por la pantalla de +Perfil, la especialista en datos, Sol Clemente, explicó cómo funciona el sistema y advirtió sobre el impacto que esta situación puede tener en las estadísticas oficiales de seguridad.

“La realidad es que se creó en 2017 una aplicación que se llama Mi Seguridad, en ese momento estaba en la gobernación María Eugenia Vidal y el Ministro de Seguridad era Cristian Ritondo, pero esa aplicación, a pesar de que se creó en el gobierno del PRO, sigue estando con el gobierno de Axel Kicillof”, explicó Sol Clemente.

La periodista aclaró que la herramienta no reemplaza al 911 ante una emergencia. “No es cualquiera, porque si vos tenés una urgencia, sí o sí tenés que llamar al 911, eso lo quería aclarar”, señaló. La plataforma permite denunciar, entre otros hechos, hurtos, picadas, juego clandestino y corrupción policial.

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Más de la mitad de las denuncias queda sin delito asignado

Según los datos que presentó Clemente, durante 2025 hubo 1.035.350 denuncias entre el fuero Penal de Adultos y el Juvenil, mientras que Mi Seguridad generó 225.398 investigaciones penales preparatorias. “Por lo tanto, la modalidad online origina una de cada cinco causas penales”, afirmó.

El problema aparece posteriormente, cuando las denuncias deben ser clasificadas jurídicamente. “Las denuncias entran nuevamente con una etiqueta provisoria, porque es el ciudadano el que dice, bueno, yo creo que podés confundirte, por ejemplo, robo con hurto y uno no tiene por qué saber”, explicó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Según Clemente, más de la mitad quedó en una clasificación provisoria: “No se les asignó ningún delito específico”.

La periodista aclaró que esto no significa que las denuncias sean falsas. “No, simplemente que no hay un encuadre jurídico para que se pueda saber efectivamente qué es lo que sucedió”, sostuvo.

De las 225.398 denuncias realizadas mediante la aplicación, 122.867, el 54,5%, tenían tipificación provisoria. Dentro de ese grupo, 103.085 correspondían a robos y hurtos.