En RDC se hizo hincapié sobre la crisis de alquileres en Reino Unido: “El tema de los contratos es muy complicado”

Durante su intervención en Ronda de Corresponsales (RDC), el periodista, Enrique Zattara, se refirió a que la crisis de vivienda en Reino Unido se caracteriza por los elevados costos de las propiedades, contratos de alquiler de corta duración y un complejo sistema de propiedad de la tierra.

Zattara explicó que los inquilinos pueden quedar obligados a abandonar una propiedad cuando termina su contrato y describió las dificultades que existen para conseguir estabilidad. “Te tenés que ir y acá además el tema de los contratos es muy complicado porque los contratos se hacen inicialmente por nada más que seis meses, a partir de que la propiedad es carísima”, señaló.

Según relató, después de ese período depende en buena medida de la decisión del propietario: “Luego tenés que tener suerte para que el propietario, el landlord, como se dice, te empiece a renovar por un año y luego nunca más consigue una cosa mejor”.

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Además, explicó que existen situaciones en las que el propietario puede solicitar la vivienda para uso familiar: “Además, el propietario te puede decir en un determinado momento, mira, yo necesito la casa porque va a venir mi primo a vivir y te tenés que ir”.

El Estado y la protección ante problemas económicos

El periodista también describió el modelo económico británico y su relación con las políticas de asistencia estatal. “El régimen, este reino, este país, es un país donde rige el liberalismo más fuerte, incluso en materia laboral, en materia económica, pero también como contrapartida tiene un estado que históricamente ha respaldado mucho económicamente, sobre todo, ¿no?”, explicó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

En ese sentido, sostuvo que existen mecanismos de respaldo para quienes atraviesan dificultades económicas: “Aquí hay buenas, lo que es un sistema donde tiene sus problemas también, pero bueno, donde el estado te apoya bastante cuando sufres situaciones económicas y tienes peligro de perder la casa, ese tipo de cosas”.

Un complejo sistema de propiedad de la tierra

Zattara destacó además una particularidad del régimen inmobiliario británico: “El sistema de propiedad de la tierra es complejísimo también porque, por ejemplo, acá existe un sistema donde el dueño de la tierra sigue siendo dueño de la tierra, aunque sea un edificio de propiedad horizontal”.

Y explicó las consecuencias de ese esquema: “Tú si vives en una casa de tres pisos y el dueño de la tierra es el del piso de abajo, el del segundo y el del tercero tienen que pedirle permiso al de abajo para poder hacer reformas en su propia casa”.