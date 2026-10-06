RDC: Israel amenaza con cerrar el consulado británico en Jerusalén Este y Londres prepara su respuesta

La tensión diplomática entre el Reino Unido e Israel atraviesa uno de sus momentos más delicados a partir de una serie de medidas adoptadas por el gobierno británico en relación con los asentamientos israelíes en Cisjordania y la situación de la población palestina.

En la Ronda de Corresponsales (RDC) de +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista Enrique Zattara explicó que la cuestión palestina ocupa un lugar central en la agenda política británica y que las últimas decisiones de Londres profundizaron el enfrentamiento con Israel.

Según relató, el gobierno británico decidió prohibir las inversiones en asentamientos considerados ilegales y también restringir el ingreso de productos generados por empresas vinculadas con esas zonas. La respuesta israelí no tardó en llegar e incluyó la elaboración de una lista de ciudadanos británicos, principalmente dirigentes políticos, a los que se les impediría ingresar a Israel.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La amenaza de cerrar el consulado británico en Jerusalén Este

Una de las principales medidas anunciadas por Israel fue el cierre del consulado británico en Jerusalén Este. Zattara explicó que se trata de una sede diplomática con una particularidad: está vinculada específicamente con la atención de los territorios palestinos.

"Jerusalén Este es la zona palestina de Jerusalén aunque está ocupado oficialmente y atiende también a Gaza y Cisjordania", señaló el corresponsal, quien remarcó que el consulado funciona, en los hechos, como representación británica para los sectores palestinos.

Ante esta situación, Londres habría preparado una respuesta bajo la lógica del "tit-for-tat", es decir, una represalia equivalente a la medida adoptada por la otra parte. De concretarse, la expulsión de diplomáticos israelíes podría alcanzar a casi 30 integrantes del cuerpo diplomático de ese país en Gran Bretaña.

La información surgió inicialmente como una filtración publicada por un medio israelí. Consultado al respecto, el gobierno británico no confirmó la medida, aunque tampoco la negó. Según Zattara, Londres se limitó a señalar que no realiza comentarios sobre "especulaciones periodísticas".

La disputa por el estatus de Jerusalén Este

El conflicto también tiene una dimensión jurídica. De acuerdo con el corresponsal, las autoridades británicas ya le comunicaron a Israel que el cierre del consulado en Jerusalén Este no sería una atribución que pueda ejercer unilateralmente el gobierno israelí.

Zattara sostuvo que, según las resoluciones internacionales y los acuerdos vigentes, Israel no tiene soberanía reconocida sobre los territorios en los que se encuentra la representación diplomática.

"El cierre del consulado no lo puede hacer el gobierno israelí si no es transgrediendo el statu quo de lo que es el actual derecho internacional", afirmó.

El periodista consideró que, si finalmente se concreta la expulsión de diplomáticos y el cierre del consulado, la relación bilateral podría ingresar en una etapa inédita de tensión.

"El conflicto entre Israel y el gobierno británico probablemente se convierta en el más grave que han tenido las naciones en toda la historia del Estado de Israel", sostuvo.

Una relación marcada por la historia

La gravedad del enfrentamiento adquiere otra dimensión por los vínculos históricos entre el Reino Unido e Israel y la creación del Estado de Israel. Zattara recordó que el Reino Unido tuvo un papel central durante el período en que Palestina se encontraba bajo protectorado británico y posteriormente en el proceso que derivó en la creación del Estado de Israel.

En ese sentido, señaló que existe un vínculo histórico particular entre Londres y la cuestión territorial de Medio Oriente, que hace que la actual disputa tenga una relevancia adicional.

La defensa de Palestina y la solución de dos Estados

Durante la entrevista, Sclauzero planteó si las actuales movilizaciones y decisiones políticas en defensa de Palestina responden principalmente a una postura contraria a Israel o a la defensa de la existencia de un Estado palestino.

Zattara sostuvo que, al menos en el Reino Unido, el principal reclamo está relacionado con la posibilidad de establecer un Estado palestino y con la denominada solución de los dos Estados.

"Lo que se reivindica es la posibilidad de existencia de un Estado palestino", explicó.

El corresponsal recordó que, pese a las discusiones históricas sobre la creación de Israel, la alternativa que se consolidó durante décadas en el ámbito internacional fue la coexistencia de dos Estados: Israel y Palestina.

En ese marco, cuestionó las posiciones de sectores del gobierno israelí que, según afirmó, rechazan la creación de un Estado palestino y buscan mantener a la población palestina bajo dependencia israelí.

Zattara vinculó esta situación con las denuncias internacionales de graves violaciones contra la población palestina y sostuvo que existe un debate creciente en torno a la utilización del término "genocidio".

"Hay 70.000 muertos en menos de tres años, hay desplazamientos de gente, hay ataques constantes a los colonos, por parte de los colonos, a los habitantes de Cisjordania", afirmó.

El cruce entre ideología, antisemitismo y geopolítica

El periodista también marcó una diferencia entre quienes defienden la causa palestina y aquellos sectores que pueden aprovechar el conflicto para expresar posiciones antisemitas.

"No obstante, también hay que decir que en ese plan, por supuesto, se enganchan los antisemitas de siempre", advirtió.

A partir de allí, Zattara planteó una paradoja política vinculada con el posicionamiento de la ultraderecha internacional frente al conflicto. Según señaló, sectores que históricamente estuvieron asociados con posiciones hostiles hacia el pueblo judío actualmente aparecen entre los principales defensores del Estado de Israel.

"Los que han sido siempre los pro-verdugos del pueblo judío, son ahora los que salen a defender a muerte al Estado de Israel", sostuvo.

La discusión, de esta manera, excede el enfrentamiento diplomático entre Londres y Jerusalén y se extiende hacia un escenario en el que confluyen cuestiones territoriales, históricas, jurídicas e ideológicas.

En ese contexto, la eventual expulsión de diplomáticos israelíes y el cierre del consulado británico en Jerusalén Este podrían marcar un nuevo punto de quiebre en una relación atravesada desde hace décadas por el conflicto de Medio Oriente.