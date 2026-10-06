“Hay miles y miles de detenidos todos los sábados”: en RDC analizaron las marchas por Palestina en el Reino Unido

Las protestas en Londres forman parte del paisaje cotidiano de la capital británica y suelen concentrarse frente a edificios institucionales como el Parlamento y Downing Street. Sin embargo, algunas convocatorias adquirieron una dimensión mucho mayor en los últimos meses, especialmente las movilizaciones en apoyo a Palestina, que derivaron en numerosas detenciones y aumentaron la tensión entre manifestantes y autoridades.

En la Ronda de Corresponsales (RDC) de +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista Enrique Zattara explicó cómo funcionan las protestas en el Reino Unido, cuáles son las movilizaciones que reúnen a mayor cantidad de personas y qué diferencias existen entre las manifestaciones pro-Palestina y las acciones de grupos de ultraderecha.

Las marchas pro-Palestina y las detenciones

En Londres, las manifestaciones habituales suelen ser pequeñas y sectoriales. Frente al Parlamento y en Downing Street “se suele reunir la gente con carteles” y son movilizaciones “casi permanentes”, explicó Zattara.

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Sin embargo, el escenario cambia cuando se producen grandes convocatorias. “Cuando hay movilizaciones fuertes, son realmente impresionantes. Son muy puntuales”, sostuvo Zattara, y mencionó como ejemplo las concentraciones que se producen cada vez que visita el Reino Unido el presidente estadounidense Donald Trump.

Entre las movilizaciones que adquirieron mayor relevancia durante los últimos meses, Zattara destacó las marchas en apoyo a Palestina, que reúnen a miles de personas durante los fines de semana.

“Prácticamente todos los sábados se juntan miles y miles de personas”, afirmó. Según explicó, la situación se volvió especialmente tensa luego de que el Gobierno británico declarara a Acción por Palestina como organización terrorista.

En ese contexto, el analista describió un mecanismo que, según su relato, derivó en numerosas detenciones: “Tú vas a la plaza, a la manifestación de decenas de miles de personas todos los sábados, y te encuentras la policía con un cartel que dice ‘yo apoyo a Acción por Palestina’, y eso automáticamente te convierte en un detenido”.

Zattara aseguró que “hay miles y miles de detenidos todos los sábados” y señaló que algunos manifestantes fueron posteriormente juzgados y condenados. A su entender, esta situación generó un efecto contrario al buscado por las autoridades: “Ha despertado una reacción muy fuerte y una solidaridad cada vez más fuerte”.

Violencia y grupos de ultraderecha

Respecto de los episodios violentos, Zattara diferenció las movilizaciones pro-Palestina de las acciones protagonizadas por grupos de ultraderecha. “Los únicos niveles de violencia que se han producido últimamente en acciones de protesta han sido las provocaciones de los grupos de ultraderecha, fundamentalmente”, afirmó.

En ese sentido, mencionó a distintos sectores de la extrema derecha británica y sostuvo que algunos grupos han organizado brigadas destinadas a provocar y atacar.

Aun así, marcó una diferencia con otros países europeos: “En general no llegan los niveles de violencia a lo que se está viendo en manifestaciones, por ejemplo en este momento en Francia, que ya es un caso bastante extremo”.