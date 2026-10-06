En RDC analizaron las declaraciones de Donald Trump sobre un posible ataque de Irán a California

Las declaraciones de Donald Trump sobre un eventual ataque iraní contra ciudades de California generaron preocupación y críticas en Estados Unidos. En otro segmento de Ronda de Corresponsales (RDC) por la pantalla de +Perfil, el periodista, Norman Powell, analizó el episodio, el impacto sobre la credibilidad del presidente estadounidense y las dudas que genera en plena campaña electoral para las elecciones del 3 de noviembre.

Powell calificó las declaraciones de Trump como un episodio confuso y fuera de lo habitual. “Eso fue algo muy extraño realmente, algo muy confuso de Trump hablando en un acto de campaña en Nebraska”, explicó.

Según el periodista, el presidente estadounidense atraviesa una intensa etapa electoral: “El presidente está haciendo una campaña muy intensa estas semanas, porque ya estamos a menos de un mes de las cruciales elecciones del 3 de noviembre, en donde los republicanos quieren tratar de ver si pueden mantener el control en ambas cámaras del Congreso, cosa que parece ya bastante difícil”.

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Powell señaló que Trump se refirió durante el acto a la guerra contra Irán y a sus costos económicos: “Que es algo muy impopular en este momento en Estados Unidos, no sólo por el hecho de una guerra en sí, sino por el costo que está significando a Estados Unidos, el aumento de precios, el aumento del combustible, los problemas con el Estrecho de Ormuz, etc.”.

El momento más polémico llegó cuando Trump mencionó a Los Ángeles y San Diego. “Irán podría destruir una ciudad como Los Ángeles o como San Diego en California, lo cual dijo también sería un precio pequeño a pagar y acabaría pronto la guerra”, relató Powell en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Y agregó: “O sea, realmente no tiene explicaciones por qué ha hecho una declaración tan provocativa y tan extraña”.

Críticas y dudas sobre las declaraciones de Trump

Las palabras del presidente estadounidense provocaron reacciones de autoridades de California y Powell explicó que, “el gobernador de California, Gavin Newsom, reaccionó inmediatamente, criticó duramente las palabras y las calificó de irresponsables y peligrosas”.

También señaló que, “lo mismo hicieron la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y el alcalde de San Diego, Todd Gloria, que también calificaron de irresponsable esas declaraciones de Trump”.