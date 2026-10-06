RDC: el misterio detrás de la salida de los bombarderos B-1 de Fairford y la amenaza que Estados Unidos atribuye a Irán

Estados Unidos retiró de manera sorpresiva una docena de bombarderos B-1 que se encontraban en la base militar de Fairford, en Gran Bretaña, luego de que fuentes de inteligencia advirtieran sobre un posible ataque con drones de parte de Irán. El movimiento, que se produjo sin un anuncio previo, generó interrogantes sobre el nivel de amenaza que representan este tipo de armas para las instalaciones militares.

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el corresponsal de EEUU Norman Powell explicó que los bombarderos habrían regresado directamente a su base original en Dakota del Sur. El episodio también volvió a poner el foco en el avance de los drones de bajo costo como una herramienta capaz de poner en riesgo sistemas militares de alto valor.

La salida de los bombarderos B-1 de Gran Bretaña

Según explicó Powell, el retiro de los aviones de la base de Fairford fue particularmente llamativo por la velocidad con la que se produjo y por la ausencia de un anuncio previo. Una docena de bombarderos B-1 fueron trasladados de regreso hacia Estados Unidos.

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El corresponsal señaló que fuentes de inteligencia habían advertido sobre un posible ataque con drones contra la instalación británica donde estaban estacionados los bombarderos. "Las fuentes de inteligencia no especifican mucho más detalles que eso", indicó Powell al referirse a la información disponible sobre la amenaza.

De acuerdo con el relato presentado durante el segmento, los aviones habrían regresado a su base original, ubicada en Dakota del Sur. El movimiento expuso la preocupación por la posibilidad de que una instalación militar estratégica pudiera quedar vulnerable frente a un ataque con vehículos aéreos no tripulados.

El desafío de los drones frente a los grandes bombarderos

Para Powell, el episodio representa una muestra de las dificultades que generan los métodos de combate que utilizan drones. La principal preocupación radica en la diferencia de costos entre los dispositivos empleados para atacar y el equipamiento militar que podrían llegar a destruir.

"Con estos drones de un bajo costo podrían haber destruido estos grandes bombarderos sumamente costosos", sostuvo el corresponsal. Los B-1 fueron utilizados, según lo señalado durante el segmento, en las operaciones de bombardeo de Irán durante la primera fase del conflicto.

La situación también fue vinculada con la evolución de los sistemas de defensa. Durante el intercambio se planteó que el tamaño reducido, el bajo costo y la posibilidad de incorporar nuevas tecnologías convierten a los drones en un desafío difícil de neutralizar mediante los mecanismos tradicionales de protección.

El antecedente de Ucrania y Rusia

Powell comparó la situación con lo ocurrido en el enfrentamiento entre Ucrania y Rusia a partir del uso masivo de drones. Como antecedente, mencionó un ataque ocurrido en 2025 que fue presentado durante el segmento como el "ataque de la araña".

Según explicó, en aquella operación Ucrania habría introducido drones ocultos en camiones de carga dentro del territorio ruso. Los vehículos fueron posteriormente estacionados cerca de una base aérea, desde donde se habría desarrollado el ataque.

El resultado, de acuerdo con lo señalado por el corresponsal, fue la destrucción de una parte importante de la flota de bombarderos rusos de largo alcance. Powell planteó que ese antecedente permite entender por qué la inteligencia estadounidense habría considerado un escenario similar para los bombarderos desplegados en Inglaterra.

Las armas asimétricas y el cambio en la guerra

El avance de esta tecnología fue presentado como uno de los principales desafíos de la guerra moderna. Powell explicó que los especialistas comenzaron a denominar a los drones armas asimétricas debido a la diferencia entre sus dimensiones y costos y los de los objetivos que pueden alcanzar.

"Son tan pequeñas, cuestan tan poco y sin embargo pueden hacer tanto daño como un arma supercara que puede ser un bombardero B-1 de Estados Unidos", señaló el corresponsal durante el intercambio.

El conductor Néstor Sclauzero también planteó que los drones se convirtieron en uno de los principales dolores de cabeza del escenario militar actual, debido a las dificultades que presentan para los sistemas de defensa y al desarrollo de nuevas tecnologías.