RDC: Estados Unidos retiró sus 12 cazabombarderos de la base británica de Fairford

La Fuerza Aérea de Estados Unidos retiró los 12 aviones cazabombarderos que estaban instalados en la base británica de Fairford, en medio de las dudas que persisten sobre un supuesto atentado contra la instalación. El movimiento se produjo de manera preventiva, según la explicación atribuida al gobierno estadounidense, que sostiene que contaba con información sobre una amenaza.

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el corresponsal de Reino Unido, Enrique Zattara, señaló que el episodio continúa rodeado de incertidumbre y que no se conocen avances sustanciales en la investigación. Mientras tanto, el gobierno británico asegura que la seguridad de la base y de las localidades ubicadas en sus alrededores está garantizada.

EE.UU. retiró sus aviones de la base de Fairford

La retirada de los cazabombarderos estadounidenses ocurrió el domingo y tomó por sorpresa a las autoridades británicas, de acuerdo con el relato presentado durante el segmento. El gobierno de Estados Unidos no habría comunicado oficialmente la decisión al Reino Unido antes de que trascendiera públicamente.

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Las primeras informaciones se conocieron a través de los medios y de filtraciones atribuidas a funcionarios anónimos del Pentágono. Según esas versiones, la salida de los aviones estuvo vinculada con la supuesta amenaza contra la instalación.

Zattara remarcó que el gobierno estadounidense mantiene su versión sobre la existencia de un complot contra la base. "El gobierno americano sigue aduciendo que tenía información y que efectivamente ese complot para hacer explotar la base existió", señaló.

El Reino Unido sostiene que la zona está segura

Frente a la decisión estadounidense, el gobierno británico mantiene que la seguridad de la base de Fairford está garantizada. La preocupación no se limita a la instalación militar, sino también a las aldeas ubicadas en el área cercana.

Sin embargo, según Zattara, el episodio sigue sin una explicación concluyente. "Más allá de esta extraña situación no ha habido grandes avances o por lo menos que se sepan en la investigación", sostuvo el corresponsal.

La falta de información pública sobre la investigación mantiene abierto el interrogante acerca del origen y el alcance de la supuesta amenaza que motivó la retirada de los aviones estadounidenses.

Detenciones sin cargos y una investigación sin respuestas claras

El caso también está marcado por distintas detenciones que, según el segmento, no derivaron en acusaciones formales. Cinco personas habían sido detenidas previamente cerca de la zona mientras se desplazaban en tres camionetas, pero fueron liberadas después de que no se encontraran explosivos.

Durante el último fin de semana, además, fue detenido en Londres un joven de 27 años con doble nacionalidad británica e iraní. De acuerdo con lo señalado por Zattara, también fue liberado inmediatamente y sin cargos.

En ese contexto, el corresponsal describió el estado de la investigación como incierto. "La situación está todavía como quien dice en veremos, sin que nadie pueda hacer ninguna afirmación más o menos razonable", afirmó.

Otros episodios alimentan la incertidumbre internacional

Durante el segmento también se mencionaron otros acontecimientos recientes que, según Zattara, contribuyen a generar un clima de confusión. Entre ellos apareció el caso de un vuelo de FlyDubai que había sido comentado previamente y que, de acuerdo con el relato, involucró una situación aérea considerada extraña.

El corresponsal vinculó estos episodios con una sucesión de hechos relacionados con posibles operaciones de inteligencia y contrainteligencia, aunque aclaró que no existen elementos suficientes para determinar quién podría estar detrás de ellos.

También mencionó distintos episodios vinculados con drones, que aparecen como otro de los factores que contribuyen a la incertidumbre del escenario internacional.