Bolsonaro evalúa figuras de Credit Suisse y BofA para manejar economía de Brasil

Cuatro figuras de peso del mundo financiero están entre los nombres que suenan para dirigir la economía de Brasil: Marcelo Kayath, exjefe de banca de inversión de Credit Suisse en el país; Mansueto Almeida, economista jefe de BTG Pactual, el mayor banco de inversión de América Latina; Roberto Campos Neto, expresidente del banco central; y Alexandre Bettamio, alto ejecutivo de Bank of America Corp.

Los cuatro han surgido como los candidatos más destacados para integrar un eventual equipo económico de Flávio Bolsonaro si gana la segunda vuelta presidencial de Brasil de este mes, según personas de la campaña y de círculos financieros del país familiarizadas con las conversaciones, que pidieron no ser identificadas porque son confidenciales.

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Ese nivel de talento marca un cambio drástico frente a los primeros meses de la campaña de Bolsonaro, cuando su aliada económica más destacada era Daniella Marques, exejecutiva del mayor prestamista hipotecario de Brasil.

En ese entonces, las perspectivas de una victoria de Bolsonaro parecían escasas, en parte porque su padre, Jair, fue condenado por intentar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022. Gran parte de la élite empresarial y financiera del país se distanció aún más de Flávio Bolsonaro después de que no lograra impresionar a los inversionistas y fuera vinculado con el banquero en el centro de un enorme escándalo de fraude.

Ahora, la dinámica se ha invertido. Bolsonaro terminó sorpresivamente por delante del actual presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva en la primera vuelta del 4 de octubre, lo que impulsó un repunte de los activos brasileños. Ese resultado le ha dado algo que le faltó durante gran parte de la campaña: una amplia variedad de figuras respetadas de las finanzas que potencialmente podrían sumarse a su equipo.

“No sorprende que Bolsonaro atraiga a figuras de mayor perfil a medida que aumentan sus posibilidades de llegar al poder”, dijo Adriana Dupita, economista de mercados emergentes de Bloomberg Economics. “Un nombre de alto perfil y con dominio de los mercados para el Ministerio de Hacienda podría contribuir mucho a impulsar el repunte del mercado si Bolsonaro gana”.

Pero “lo que más le falta a Bolsonaro es un conjunto viable y sensato de ideas para lograr el ajuste fiscal que esperan los mercados”, agregó Dupita. “Para eso, sería mejor contar con alguien que no solo tenga buenos contactos en el mercado, sino que también conozca cómo funcionan el sector público y las políticas, y cómo opera el Congreso”.

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Quien finalmente asuma el cargo heredará un panorama fiscal difícil. El déficit presupuestario de Brasil se acerca al 10% del producto interno bruto, y las persistentes preocupaciones fiscales han contribuido a mantener elevados los costos de endeudamiento incluso mientras el banco central reduce gradualmente su tasa de interés de referencia. Bolsonaro ha prometido contener el gasto, reducir la burocracia y bajar los impuestos, pero aún no ha presentado un plan detallado que muestre cómo estabilizaría la deuda de Brasil.

El repentino interés de los líderes empresariales por Bolsonaro recuerda la forma en que los ejecutivos de Estados Unidos trataron a Donald Trump. En los días y semanas posteriores a que partidarios de Trump irrumpieran en el Capitolio de EE.UU. en enero de 2021 para intentar revertir su derrota electoral, las empresas estadounidenses se distanciaron ampliamente de él y cortaron vínculos financieros con sus aliados. Pero cuando Trump ganó un segundo mandato en noviembre de 2024, líderes empresariales atraídos por las perspectivas de recortes de impuestos corporativos y desregulación volvieron a acercarse a él.

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En Brasil, Bolsonaro dependió de una principal asesora económica durante los primeros días de su campaña: Marques. La expresidenta del banco estatal Caixa Econômica Federal se ofreció a ayudar a Bolsonaro cuando su candidatura tenía dificultades para ganar credibilidad y pidió una licencia en la gestora de activos Legend. Rápidamente se convirtió en el rostro del programa económico de Bolsonaro y en su principal interlocutora con los mercados financieros.

En ese momento, Bolsonaro enfrentaba interrogantes sobre a quién podría reclutar para dirigir la política económica, y ella parecía una candidata sólida. Marques, de 46 años, aún podría convertirse en ministra de Hacienda, pero con nuevos aspirantes en carrera, ahora está siendo considerada para otros cargos, según personas familiarizadas con el asunto.

¿Quienes son los candidatos y que aportaria en el gobierno de Bolsonaro?

A continuación, un vistazo a los principales candidatos a ministro de Hacienda bajo un eventual gobierno de Flávio Bolsonaro:

Marcelo Kayath

Kayath, de 62 años, exjefe de Credit Suisse en Brasil y actualmente socio de la gestora de activos QMS, es el favorito de algunos líderes empresariales para el cargo. Ejecutivos han estado conversando con él mientras intentan comprender cómo podría ser un eventual gobierno de Bolsonaro, según personas familiarizadas con el asunto. Aportaría décadas de experiencia en los mercados financieros. Ha sostenido que el próximo gobierno de Brasil necesita contener el gasto obligatorio y estabilizar la deuda pública.

Un factor que complica su candidatura es que apoyó públicamente a Lula en las elecciones presidenciales de 2022 y que en 2023 fue considerado para ocupar un puesto en la junta del Banco Central de Brasil, en medio de su estrecha relación con el entonces ministro de Hacienda, Fernando Haddad. No está claro cómo podría afectar eso su imagen entre los asesores de Bolsonaro. Fuera de las finanzas, Kayath es un guitarrista clásico de reconocimiento internacional.

Kayath no respondió a una solicitud de comentarios.

Mansueto Almeida

Almeida, de 59 años y exsecretario del Tesoro, es ampliamente considerado uno de los principales expertos de Brasil en política fiscal y finanzas públicas. Trabajó en el gobierno de Jair Bolsonaro y ayudó a impulsar esfuerzos para contener el gasto público y reformar el sistema de pensiones antes de dejar el sector público en 2020. Actualmente es economista jefe de BTG Pactual.

BTG y Almeida no respondieron a solicitudes de comentarios.

Roberto Campos Neto

Campos Neto, de 57 años, dirigió el Banco Central de Brasil desde 2019 hasta finales de 2024, tras ser nombrado por Jair Bolsonaro. Antes de eso, pasó cerca de dos décadas en Banco Santander Brasil SA. Actualmente vicepresidente y director global de políticas públicas de Nubank, su experiencia se concentra en política monetaria, banca y mercados financieros, más que en política fiscal.

Su gestión en el banco central estuvo marcada por esfuerzos para aumentar la competencia en el sector bancario, además de iniciativas como el sistema de pagos instantáneos Pix, que ayudó a ampliar el papel de las fintech en Brasil.

Campos Neto no respondió a una solicitud de comentarios.

Alexandre Bettamio

Bettamio, copresidente de banca corporativa y de inversión global de Bank of America, mantiene estrechos vínculos con el mundo empresarial y financiero de Brasil y recientemente fue considerado para el máximo cargo en B3 SA, operador de la bolsa de valores. Desarrolló gran parte de su carrera asesorando a empresas en grandes transacciones y operaciones en los mercados de capitales, y ha defendido políticas económicas orientadas al mercado. Nunca ha ocupado un cargo en el gobierno. Bank of America declinó hacer comentarios.

Sin decisión alguna

En cualquier caso, no se ha tomado ninguna decisión y podrían surgir otros candidatos en los próximos días y semanas. La campaña no respondió a una solicitud de comentarios. El jefe de campaña, el senador Rogério Marinho, ha indicado que es poco probable que se anuncien nombramientos importantes en esta etapa.

Bolsonaro es considerado ahora el claro favorito para ganar la presidencia. Aunque Lula es conocido por remontadas políticas improbables, ningún candidato que haya terminado segundo en la primera vuelta ha ganado un balotaje desde que Brasil volvió a celebrar elecciones democráticas en 1989.

Lula ahora busca ampliar su apoyo y evalúa nombrar al vicepresidente Geraldo Alckmin —un político centrista que fue bien recibido por los mercados cuando se postuló a la presidencia en 2018— como ministro de Hacienda si gana la reelección, informó Reuters esta semana.

Por ahora, banqueros de São Paulo y gestores de fondos de cobertura de Río de Janeiro están concentrados en quién podría elegir Bolsonaro para su equipo y cuál sería el plan de esa persona para sanear las finanzas del país.

“Cualquier eventual presidente estará mucho más preocupado por las implicaciones políticas que por llevar adelante un ajuste económico muy severo”, dijo Nelson Marconi, profesor de economía de Fundação Getulio Vargas. “Habrá una presión muy fuerte del mercado, pero pasará algún tiempo antes de que se pongan de acuerdo sobre qué hacer”.