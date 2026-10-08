RDC: por qué los demócratas hablan de una crisis diplomática “fabricada” entre Estados Unidos y Brasil

La relación entre Estados Unidos y Brasil vuelve a quedar bajo la lupa luego de una carta enviada por doce representantes demócratas al secretario de Estado, Marco Rubio. El documento cuestiona decisiones del Departamento de Estado y reclama precisiones sobre el manejo de la política estadounidense hacia el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

En Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Eleonora Gosman explicó que los legisladores consideran que el Departamento de Estado tuvo “una actitud punitiva” hacia Brasil y que la disputa diplomática entre ambos países fue “fabricada”.

La carta de los demócratas a Marco Rubio

La periodista destacó además la importancia estratégica de Brasil para Washington. “No hay que olvidar que Brasil es uno de los mayores socios comerciales de Estados Unidos”, señaló, y agregó que también representa “un importante socio regional en lo que hace a la seguridad”.

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La carta lleva la firma de doce representantes y, según Gosman, entre ellos se encuentra el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, lo que le otorga particular relevancia política al reclamo.

Los legisladores le preguntaron directamente a Rubio por el nivel de coordinación entre el Departamento de Estado y la Casa Blanca en relación con Brasil. En particular, buscan saber “si el presidente Donald Trump fue informado de las decisiones adoptadas”.

Entre las medidas mencionadas aparece la revocación de la visa de la entonces embajadora brasileña en Estados Unidos, María Luisa Biotti. Según explicó Gosman, aquella decisión derivó en una respuesta diplomática de Brasil, que todavía no confirmó al embajador estadounidense.

Reclamos por los contactos con Bolsonaro y sus hijos

Otro de los puntos centrales de la carta está relacionado con los contactos entre funcionarios estadounidenses y Jair Bolsonaro y sus hijos Flavio y Eduardo Bolsonaro.

Gosman detalló que los representantes demócratas preguntan “quién fue el que tomó contacto” con el expresidente brasileño y sus hijos y, fundamentalmente, “quiénes tienen contacto de altos funcionarios del Departamento de Estado con el expresidente Jair Bolsonaro y sus hijos Flavio y Eduardo Bolsonaro”.

La carta también busca determinar “quién autorizó esos contactos”, según explicó la periodista.

El documento expresa además preocupación por las acciones del Departamento de Estado en relación con Brasil. Los legisladores sostienen que existe una política orientada a “sabotear la relación con Brasil” y cuestionan que se esté buscando “fabricar esa crisis diplomática” en un contexto electoral.

Gosman remarcó que no se trata de la primera comunicación de este tipo dirigida a Rubio y señaló que las anteriores tampoco habían obtenido respuesta. Sin embargo, destacó especialmente quién encabeza esta nueva presentación: “El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores no es cualquiera”, afirmó.