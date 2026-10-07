En las profundidades de la frontera que une a la provincia de San Juan, en Argentina, con la Región de Coquimbo, en Chile, se proyecta una de las intervenciones de infraestructura geotécnica y vial más ambiciosas del hemisferio sur, el ‘Túnel de Agua Negra’. El megaproyecto pensado para atravesar la Cordillera de Los Andes a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, promete rediseñar la logística del comercio internacional.

El trazado de esta obra estructural actuará como un catalizador decisivo para la economía regional e internacional. Debido a que la provincia de San Juan concentra importantes reservas de cobre, oro y plata, y el túnel facilitará el transporte eficiente de minerales hacia los mercados Asia-Pacífico.

Qué es el Túnel de Agua Negra: la tuneladora que perforará la Cordillera de los Andes para unir San Juan con Chile

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Por otra parte, conectará por vía terrestre el centro-oeste argentino con los puertos de Coquimbo y la ciudad chilena de La Serena.

‘Agua Negra’: el megaproyecto a 4 mil metros de altura que perforará la Cordillera de los Andes

El eje del Corredor Bioceánico que atravesará la Cordillera de los Andes articulará el flujo de cargas desde el centro de la Argentina y los puertos del Atlántico brasileño directamente hacia los complejos portuarios del Pacífico chileno, reduciendo significativamente los costos fletes de exportación. La interacción turística y el flujo comercial se destacan como los principales objetivos de esta obra de ingeniería de gran envergadura.

‘Túnel de Agua Negra'

El análisis de los especialistas sobre los desafíos de la construcción del ‘Túnel de Agua Negra’

La magnitud geológica e ingenieril del cruce trasandino ‘Túnel de Agua Negra’, exige análisis interdisciplinarios para abordar el comportamiento tectónico de la región.

Cómo será el túnel subacuático que promete marcar un hito histórico en la integración territorial de Argentina y Chile

Patricia Sruoga, vicepresidenta de la Comisión de Volcanología y Geotermia de la Asociación Geológica Argentina (COMVOLGEO), señaló que “el perfil geológico del paso de ‘Agua Negra’ exhibe formaciones litológicas de alta tenacidad, pero atravesadas por alteraciones hidrotermales que reducen la resistencia mecánica de la roca en sectores puntuales”.

Además, Sruoga explicó que “la auscultación continua en tiempo real durante la perforación permite anticipar zonas de cizalla y presencia de fluidos subterráneos, garantizando la seguridad geotécnica del emprendimiento”.

Megaproyecto ‘Túnel de Agua Negra’

Despliegue de tecnología de punta: maquinaria tuneladora (TBM)

Debido a la complejidad geológica del macizo andino a más de 3.600 metros de altitud, el plan contempla el despliegue de tecnología de punta: maquinaria tuneladora (TBM) desarrollada a medida por firmas especializadas internacionalmente.

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Este método reemplaza en gran medida las técnicas tradicionales de perforación y voladura con explosivos, maximizando la seguridad operativa y reduciendo los tiempos de ejecución en una zona caracterizada por presiones tectónicas extremas y formaciones de alta dureza.

PM