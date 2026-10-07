Empleadas domésticas: cuánto cobran en septiembre con aumento y qué pasa con el bono

Las empleadas domésticas tienen nuevos salarios mínimos para septiembre de 2026, luego de la actualización dispuesta para todas las categorías del régimen de casas particulares. El incremento correspondiente al mes es del 1,7% sobre los valores de agosto.

La nueva escala es relevante, además, porque empieza a incorporar al salario básico una parte del bono extraordinario establecido para agosto. El esquema dispuso que el 25% de aquella suma no remunerativa pase a formar parte de los básicos de septiembre.

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Por lo tanto, no se trata de un nuevo bono independiente a cobrar este mes, sino de una incorporación progresiva de aquella compensación a las remuneraciones.

El mecanismo continuará durante los próximos meses: en octubre se incorporará otro 50% de la suma extraordinaria y en noviembre el 25% restante, completando así su traslado a los salarios básicos.

Cuánto cobra una empleada doméstica en septiembre de 2026

Para la quinta categoría, personal para tareas generales, que comprende principalmente limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y otras tareas habituales del hogar, el salario mínimo quedó establecido en $3.914,64 por hora con retiro y $4.185,94 sin retiro.

Para quienes están mensualizadas, el mínimo es de $480.247,85 con retiro y $529.261,78 sin retiro.

En el caso de los supervisores, la hora quedó en $4.645,33 con retiro y $5.049,58 sin retiro. El salario mensual mínimo es de $579.493,14 con retiro y $640.641,55 sin retiro.

Para el personal de tareas específicas, la remuneración mínima se fijó en $4.422,54 por hora con retiro y $4.809,80 sin retiro. En la modalidad mensual, corresponde un mínimo de $541.402,49 con retiro y $597.854,36 sin retiro.

Los caseros, categoría que por sus características contempla únicamente la modalidad sin retiro, deben cobrar como mínimo $4.185,94 por hora o $529.261,78 mensuales.

En el caso del personal dedicado a la asistencia y cuidado de personas, la hora se ubicó en $4.185,94 con retiro y $4.641,90 sin retiro. Los salarios mensuales quedaron en $529.261,78 y $584.936,09, respectivamente.

Los valores corresponden a salarios mínimos, por lo que empleadores y trabajadores pueden acordar remuneraciones superiores.

Qué pasa con el bono en septiembre

La negociación salarial había establecido para agosto una suma no remunerativa por única vez, diferenciada según la cantidad de horas trabajadas semanalmente.

El monto fue de $20.000 para quienes trabajan 16 horas semanales o más, de $11.500 para quienes cumplen entre 12 y menos de 16 horas, y de $8.000 para quienes trabajan menos de 12 horas semanales.

Sin embargo, ese monto no desaparece completamente después de agosto. Desde septiembre comienza a trasladarse al salario básico: 25% en septiembre, 50% en octubre y el 25% restante en noviembre.

Por eso, al hablar del “bono de septiembre” es necesario hacer una distinción: no corresponde cobrar nuevamente los $20.000, $11.500 o $8.000 como una suma extraordinaria separada. Lo que corresponde este mes es el nuevo salario mínimo, que ya contempla el mecanismo de incorporación previsto.

Cuánto representa la parte del bono que se incorpora

Tomando como referencia los montos definidos para agosto, para quienes trabajan 16 horas o más por semana, el 25% de los $20.000 representa $5.000.

Para quienes trabajan entre 12 y menos de 16 horas, el 25% de los $11.500 equivale a $2.875.

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En tanto, para quienes trabajan menos de 12 horas semanales, el 25% de los $8.000 representa $2.000.

Esos importes forman parte del mecanismo utilizado para conformar los nuevos salarios básicos y no deben sumarse nuevamente por fuera de la escala oficial de septiembre.

También aumenta el adicional por zona desfavorable

A los salarios mínimos de septiembre debe agregarse un 31% por zona desfavorable para quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido de Carmen de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.

De esta manera, septiembre marca un nuevo tramo del esquema salarial para las trabajadoras de casas particulares: después del aumento aplicado en agosto, rige ahora una suba del 1,8%, junto con la incorporación parcial del bono extraordinario al salario básico.

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