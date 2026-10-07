El Gobierno adelanta el refuerzo salarial: cuándo cobran estatales, jubilados y pensionados

El Gobierno del Chaco confirmó que adelantará para este sábado 10 de octubre el pago del refuerzo salarial destinado a trabajadores estatales activos, jubilados y pensionados provinciales.

La medida fue anunciada por el gobernador Leandro Zdero, quien precisó que el dinero será depositado directamente en las cuentas de los beneficiarios. “Hemos decidido adelantar la acreditación del refuerzo al día sábado 10 de octubre”, informó.

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Cuánto cobrarán los estatales y los jubilados

De acuerdo con lo dispuesto por el Ejecutivo, los trabajadores activos percibirán un adicional de $100.000, mientras que jubilados y pensionados recibirán $80.000.

En ambos casos, el refuerzo será no remunerativo y no bonificable, por lo que no se incorporará al salario básico ni tendrá incidencia sobre otros adicionales.

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La acreditación se realizará de manera automática en las respectivas cajas de ahorro, por lo que los beneficiarios no deberán realizar ningún trámite para cobrarlo.

El pago había sido anunciado previamente por el Gobierno provincial para octubre y ahora fue adelantado para que los fondos estén disponibles desde este sábado.