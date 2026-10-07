Privatización de rutas en Corrientes: el Gobierno confirmó obras y cuáles son los tramos

El Gobierno nacional confirmó la puesta en marcha de las obras de remodelación y mantenimiento para las rutas nacionales en la provincia de Corrientes, en el marco del programa de privatización vial denominado Red Federal de Concesiones (RFC). La medida se concretó tras la firma y el traspaso formal de la Etapa III del plan, un esquema que abarca más de 3.900 kilómetros de corredores viales estratégicos en distintas regiones del país.

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A través de sus redes sociales, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció la formalización del acuerdo: "Hoy dimos un paso fundamental para transformar la infraestructura vial argentina: firmamos las concesiones para la toma de posesión de los 8 tramos de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones".

A su vez, el funcionario remarcó que el plan se basa en un nuevo modelo orientado a la inversión, la eficiencia y la administración privada.

Impacto en el Litoral y el Noreste

Dentro de los ocho sectores adjudicados a nivel nacional, dos tramos específicos impactan de manera directa en la conectividad logística y productiva de Corrientes y la región del NEA:

Tramo Litoral: comprende 547 kilómetros distribuidos a lo largo de las rutas nacionales 12 y 16 , conectando los territorios de Corrientes y Chaco.

Tramo Noreste: abarca 456 kilómetros correspondientes a las rutas nacionales 12 y 105, vinculando a Corrientes con la provincia de Misiones.

De acuerdo con lo estipulado por el Poder Ejecutivo nacional, la toma de posesión de los corredores por parte de las empresas adjudicatarias comenzó formalmente este miércoles, fecha a partir de la cual se dará inicio a los trabajos de intervención vial.

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Alcance nacional del esquema de privatización

El plan federal impulsado por el Gobierno nacional contempla además otras seis trazas estratégicas distribuidas en diferentes provincias:

Tramo Centro: 682 kilómetros de las rutas nacionales 9, 19 y 34 (Santa Fe y Córdoba).

Tramo Centro Norte: 536 kilómetros de la ruta nacional 34 (Santa Fe y Santiago del Estero).

Tramo NOA: 597 kilómetros de las rutas nacionales 9, 34, 66, 1V66 y A-016 (Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy).

Corredor Chaco-Santa Fe: 497 kilómetros de la ruta nacional 11 .

Tramo Mesopotámico: 276 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 18 (Entre Ríos).

Tramo Cuyo: 329 kilómetros de la ruta nacional 7 (Mendoza).

Con este nuevo esquema de concesiones viales, la administración central apunta a agilizar la recuperación de las trazas mediante aportes del sector privado, en un contexto donde las rutas nacionales cumplen un rol fundamental para el transporte de cargas, la producción y el turismo regional.