Corrientes avanza en un financiamiento internacional por 150 millones de dólares para obras clave

En el marco de su gira institucional por Europa, el gobernador de la provincia de Corrientes, Juan Pablo Valdés, confirmó el avance de millonarios créditos gestionados ante la Agencia Francesa de Desarrollo y firmas privadas para potenciar el desarrollo estratégico regional. Con un presupuesto global que ronda los 150 millones de dólares, la administración local se prepara para impulsar obras estructurales y licitaciones internacionales en el corto plazo.

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El paquete financiero internacional se encuentra estructurado en dos tramos principales: un crédito de aproximadamente 100 millones y otro por 48 millones de dólares. Estos recursos económicos permitirán concretar la ejecución de la línea de alta tensión que conectará las localidades de Saladas con San Miguel, además de dar impulso definitivo al nuevo puerto provincial proyectado en El Sombrero.

"Con este financiamiento la provincia estaría en condiciones de decir que en los próximos meses se va a estar arrancando el puerto de Lavalle, vamos a estar haciendo el llamado a licitación internacional para las rutas provinciales 27 y 68, para la línea de alta tensión", detalló el mandatario provincial.

Asimismo, adelantó que delegados de la agencia europea y referentes del sector inversor visitarán el territorio correntino en noviembre para supervisar el avance de las gestiones y recorrer las zonas de obra.

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Agenda federal, ley de cabotaje y costos logísticos

Durante su análisis sobre la coyuntura macroeconómica y el rol del interior productivo, el titular del Ejecutivo provincial hizo hincapié en la necesidad de articular acciones conjuntas con mandatarios de otras jurisdicciones para impulsar una ley de cabotaje que otorgue mayor competitividad. "Hoy tenemos que apuntarle a que nuestras provincias se inserten directamente al mundo sin tener que pasar por Buenos Aires", remarcó.

En la misma línea, cuestionó enfáticamente la emisión monetaria como herramienta de reactivación, al sostener que "la impresión de dinero claramente no es el camino", por lo que abogó por apostar firmemente a la llegada de capitales externos y al incremento de las exportaciones regionales.

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Para optimizar la competitividad y abaratar los costos logísticos del transporte de cargas, el gobernador confirmó que se evalúa la creación de una flota fluvial propia en la provincia, impulsada a través de una alianza estratégica entre el sector público, el sector privado y las universidades de la región.