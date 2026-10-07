Conflicto en el transporte: la UTA denunció el pago del 50 % de los sueldos y advirtió con un paro en Corrientes

La tensión en el servicio de transporte público de pasajeros escaló en las últimas horas luego de que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Corrientes denunciara formalmente que los choferes de colectivos percibieron únicamente el 50 % de su salario correspondiente al último mes. Ante este escenario, el gremio advirtió que paralizará totalmente las actividades a partir del viernes si no se cancela la totalidad de la deuda.

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A través de un comunicado oficial firmado por el secretario general, José Luis Sabao, la entidad sindical detalló la situación que afecta al personal de las distintas firmas prestatarias del servicio urbano: "Todos los trabajadores de las empresas de Ersa Urbano S.A., Transporte San Lorenzo S.A. UT y Miramar Estrella UT hemos recibido una notificación de la Secretaría de Trabajo de la provincia mediante la cual las empresas manifiestan que abonarán el 50 % del salario del mes de septiembre".

En cuanto al porcentaje restante, el escrito gremial precisó que la cancelación del saldo se efectuaría recién "en la oportunidad que se cuenten con los recursos necesarios", una respuesta que encendió la alerta en el sector de los trabajadores.

Gestiones y el ultimátum fijado para el jueves

Frente a la notificación recibida, la dirigencia sindical mantuvo contactos virtuales de urgencia con los representantes empresariales para intentar destrabar el conflicto por vías pacíficas. "Nos comunicamos por Zoom con las autoridades de las empresas a fin de buscar una solución pacífica; mediante ello, los empresarios manifestaron que el día viernes 9 de octubre cancelarían el 50 % del sueldo restante", explicaron desde la organización.

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Sin embargo, para garantizar los derechos laborales y mantener el marco legal, la junta ejecutiva optó por avanzar con presentaciones formales ante el organismo provincial de contralor. "En virtud de ello, la junta ejecutiva tomó la decisión de presentar un escrito este miércoles solicitando una constatación del incumplimiento del artículo 128 de la LCT y la multa correspondiente, otorgando un plazo máximo hasta el día jueves, en aras de mantener la paz social, para que los empresarios abonen la totalidad de los salarios", remarcaron.

Amenaza de paro por tiempo indeterminado

El ultimátum del gremio es categórico de cara al cierre de la semana laboral en Corrientes. De acuerdo con lo manifestado en el comunicado oficial, "en el caso de que el día jueves no se abone el saldo de los salarios adeudados, el día viernes 9 se tomarán medidas de acción gremial a partir del día viernes a las 11 por tiempo indeterminado".

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De concretarse la medida de fuerza, el transporte urbano e interurbano en la capital correntina quedará totalmente paralizado afectando a miles de usuarios diarios.