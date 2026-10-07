Remate de autos, motos y maquinarias en Corrientes: fechas y como participar de la subasta

La Municipalidad de Corrientes confirmó la realización del segundo remate público de vehículos y bienes en desuso. La convocatoria tendrá lugar el próximo viernes 16 de octubre, a partir de las 9:00, en las instalaciones del Parque Industrial Santa Catalina, tras los buenos resultados cosechados en la primera subasta concretada a mediados de año.

Privatización de rutas en Corrientes: el Gobierno confirmó obras y cuáles son los tramos

De acuerdo con lo informado, la iniciativa busca liberar espacio en las dependencias comunales, evitar el deterioro de los rodados y transformar esos recursos económicos en herramientas operativas destinadas a mejorar la prestación de servicios públicos.

Detalles del lote y días de exhibición

Para esta nueva oportunidad, el catálogo incluirá un total de 26 motocicletas —entre ellas un cuatriciclo, provenientes principalmente del área de Tránsito—, seis vehículos particulares (incluyendo una camioneta), dos tráileres para transporte de equinos, un semirremolque y una fabricadora de baldosas.

Una de las particularidades más destacadas de este segundo llamado radica en que aproximadamente el 90 % de los rodados se encuentra en condiciones de funcionamiento, tratándose de unidades que formaron parte de un proceso de ordenamiento y renovación del parque automotor local.

Corrientes avanza en un financiamiento internacional por 150 millones de dólares para obras clave

Con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso, la Municipalidad de Corrientes habilitará jornadas de exhibición previa los días miércoles 14 y jueves 15 de octubre, en doble turno de 9:00 a 11:00 y de 15:00 a 17:00, permitiendo a los interesados inspeccionar los lotes antes de la puja, en el mismo predio de Santa Catalina.

El acto estará nuevamente coordinado por los martilleros públicos Sebastián Armando Vallejos y Joaquín Manuel Vallejos, estableciéndose que los compradores deberán abonar una seña del 10 % en el acto de remate.

El destino de los fondos de la primera subasta

La medida da continuidad a un relevamiento patrimonial inicial que permitió detectar maquinarias y vehículos fuera de servicio. Cabe recordar que la primera subasta histórica, realizada el pasado 27 de junio en el mismo predio del Parque Industrial Santa Catalina, generó una recaudación cercana a los 54 millones de pesos.

Un piquetero admitió haber lavado dinero ligado a fraudes al Estado y fue condenado a cinco años

Dichos fondos fueron reinvertidos íntegramente en el área de Obras Públicas y Servicios Públicos, permitiendo la adquisición de dos nuevos tractores. Uno de estos vehículos ya se encuentra operativo y fue destinado a tareas de desmalezamiento en sectores estratégicos y sobre las rutas provinciales 5, 43 y 99, consolidando un circuito financiero autosustentable entre bienes en desuso y nuevo equipamiento comunal.