“No se le puede criticar la acumulación de reservas”: Sebastián Waisgold en RDEco sobre la estrategia financiera del Gobierno

El comportamiento de las tasas estadounidenses será determinante para los mercados emergentes y, particularmente, para Argentina. Sebastián Waisgold destacó que la Reserva Federal mantiene cierta autonomía frente a la política de Donald Trump: “La FED sigue mostrando una independencia con respecto a la política”.

En Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el analista también puso el foco en el nivel histórico de las tasas norteamericanas: “Las tasas americanas históricas tienen un promedio de 4%, es decir, no estamos tan alejados de la media como lo estábamos cuando estábamos en 2% o tasa 0”.

El respaldo financiero internacional al Gobierno argentino

En paralelo, recordó el respaldo financiero internacional que recibió el Gobierno argentino durante momentos de tensión cambiaria. “Salió a socorrer al gobierno para evitar una corrida cambiaria, para brindarle su apoyo dentro de lo que es la política”, explicó.

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Para Waisgold, ese respaldo también debe analizarse desde una perspectiva política: “Es importante en el sentido de cómo el gobierno puede tener apoyo político internacional, desde el lado de pedir dinero”.

Reservas, deuda y la ventana de oportunidad para Argentina

Respecto de la estrategia financiera del Gobierno, Waisgold destacó la acumulación de reservas y consideró que existe margen para continuar por ese camino: “Es un gobierno al que no se le puede criticar la acumulación de reservas porque viene siendo una acumulación bastante importante”.

En cuanto al acceso al financiamiento internacional, el analista explicó que el objetivo de los países no suele ser cancelar definitivamente toda su deuda, sino refinanciar sus vencimientos. “Lo que buscan generalmente los países, las empresas, siempre es renovar la deuda, es decir, patearla y seguir con el capital prestado y pagar los intereses”, señaló.

En ese sentido, explicó el concepto de rollover o roleo de deuda: “Lo que Argentina necesita es justamente poder, cada vez que tenga un vencimiento, poder en la jerga del mercado decir, esa plata que yo te debo, no me la devuelvas, te la sigo prestando, y decime a qué tasa de interés”.

Sobre la posibilidad de que el Gobierno haya perdido una oportunidad para endeudarse a menor costo, Waisgold fue categórico al analizar el escenario actual: “Con los papeles hoy, con la tasa de Estados Unidos y el riesgo país en este punto, sí podríamos decir que perdió una ventana”.

Sin embargo, para que vuelva a abrirse una oportunidad similar, deberían mejorar tanto el riesgo país como las tasas internacionales. “Primero tendría que bajar, volver el riesgo país a 400, pero además los bonos, o sea, las tasas de Estados Unidos también deberían bajar”, explicó.

Finalmente, remarcó que el costo del financiamiento argentino dependerá también de los factores propios de la economía local: “Lo que el gobierno haga en materia de macro, micro, cómo es el orden fiscal, bueno, ahí sí va a impactar en cuánto es la brecha”.