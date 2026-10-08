AySA volvió a manos privadas: quién es el nuevo dueño que ofertó u$s340,2 millones

El consorcio encabezado por Rowing S.A., la empresa de Walter Román, presentó la oferta económica más alta para quedarse con el 90% de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), al proponer u$s340,2 millones durante la apertura de sobres realizada este jueves a las 10. El grupo, del que también forma parte Mauricio Filiberti, conocido como el “Rey del Cloro”, se impuso en la instancia económica frente a Roggio ROAS S.A.U., que ofreció u$s285 millones.

La diferencia entre las dos propuestas fue de u$s55,2 millones, por lo que la oferta del consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX resultó un 19% superior. Como la licitación se realizó sin precio base ni mínimo y ambos participantes ya habían superado la evaluación técnica, la definición dependió exclusivamente del monto ofertado. De esta manera, el grupo de Román y Filiberti será el próximo dueño de AySA.

Ambos oferentes cotizaron en dólares y presentaron garantías de mantenimiento de oferta por u$s25 millones cada uno: Rowing mediante títulos públicos y Roggio a través de seguros, según indicó la periodista Sofía Diamante en La Nación.

Los últimos días de la empresa en manos del estado

La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) entró en una instancia decisiva, cuando el Gobierno abrió las ofertas económicas de los dos grupos que superaron la primera etapa de la licitación pública nacional e internacional. La operación contemplaba la venta del 90% del paquete accionario de la empresa, actualmente en manos del Estado nacional, y enfrentó a dos conjuntos de compañías que buscaban convertirse en el próximo operador estratégico de la prestadora de servicios de agua y saneamiento.

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La apertura de las propuestas económicas estaba prevista para las 10 de la mañana de este jueves 8 de octubre, a través de la plataforma CONTRAT.AR, según estableció el Ministerio de Economía mediante la Resolución 1722/2026. El procedimiento permitirá avanzar en la definición del futuro comprador de AySA, aunque la normativa no establece que la adjudicación definitiva deba concretarse durante esta misma jornada.

La resolución, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, aprobó los resultados de la primera etapa del proceso de selección y habilitó a los dos grupos participantes a presentar sus ofertas económicas. Ambos cumplieron con los requisitos técnicos establecidos en el pliego y quedaron en condiciones de continuar en la licitación.

Quiénes fueron los dos grupos que compitieron por quedarse con AySA

El primero de los grupos estuvo integrado por Rowing S.A., Arcos Saneamento e Participacoes S.A., PHX AQUA AR BV y Transclor S.A.. Estas cuatro compañías presentaron una oferta conjunta que superó la evaluación técnica realizada por la Comisión de Evaluación encargada del procedimiento.

El segundo grupo estaba conformado por Roggio Roas S.A.U., Hidrosan Capital S.A.U., Aguas del Plata Participaciones S.A., Benito Roggio e Hijos S.A. y Central Buen Ayre S.A.. Las cinco firmas también obtuvieron la aprobación correspondiente para acceder a la segunda etapa y competir por el paquete accionario que el Estado puso a la venta.

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Ambos grupos participaron de la apertura de ofertas técnicas realizada el 15 de septiembre de 2026, a las 10, mediante el sistema CONTRAT.AR. Posteriormente, la Comisión de Evaluación examinó la documentación presentada, verificó el cumplimiento de las condiciones exigidas y solicitó correcciones de errores o defectos que no alteraran la sustancia de las propuestas.

Una vez concluido ese procedimiento, la Comisión recomendó admitir a los dos oferentes para la apertura de sus propuestas económicas. Además, el Ministerio de Economía dejó constancia de que el dictamen de preselección no recibió impugnaciones dentro del plazo previsto, por lo que ambos grupos quedaron habilitados para continuar en la competencia.

Cómo será la venta de AySA y qué porcentaje dejará de controlar el Estado

El proceso de privatización se originó a partir de la Ley 27.742, que declaró a AySA sujeta a privatización. Posteriormente, el Decreto 494/2025 autorizó el procedimiento para transferir la participación estatal en la compañía, equivalente al 90% de su capital social. La iniciativa prevé que la venta se realice mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional y operaciones en los mercados del país.

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El esquema autorizado inicialmente contempló la transferencia de al menos el 51% del paquete accionario total a un operador estratégico, mientras que las acciones estatales restantes que no fueran vendidas mediante la licitación podrían colocarse en bolsas y mercados nacionales. Sin embargo, la convocatoria aprobada posteriormente por el Ministerio de Economía estableció una licitación sin precio base para vender a un único operador estratégico la totalidad del 90% de las acciones pertenecientes al Estado.

GZ