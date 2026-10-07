Pullaro desafía a los Milei y a Santilli: desdobla la elección en Santa Fe y ratifica las PASO

Aunque se duda si cuenta con los votos necesarios, que está bajo negociación (y presión) con varios gobernadores, el gobierno de Javier Milei concentra sus mayores esfuerzos legislativos en desactivar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a nivel nacional. Invoca que se ahorrará dinero público, lo que es cierto, pero no dice que con esa movida también busca complicar a opositores, que si quieren confluir contra el gobierno libertario verían complicados sus intentos de "unificación" sin primarias, sobre todo en el peronismo. Y en las últimas horas el que pateó el tablero electoral fue el gobernador Maximiliano Pullaro desde Santa Fe, uno de los mayores distritos del país, confirmando a los medios locales que no solo desdoblará el comicio local del nacional, sino que "en Santa Fe habrá PASO", al margen de lo que se disponga a nivel nacional.

El tema en el Senado

Es público que Javier Milei, su hermana Karina Milei como brazo político de LLA y el jefe de Gabinete Diego Santilli trabajan a tiempo completo en impulsar la reforma electoral que saque a las PASO del calendario 2027. Incluso el Senado ya habilitó el tratamiento del proyecto en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Agustín Coto.

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Claro que del plan libertario a la votación todavía hay un trecho, y todavía el oficialismo no contaría con un número que asegure la media sanción del exterminio de las PASO. Algunos proponen una "suspensión temporal", solo por 2027, pero el elenco libertario mantiene todavía su intención de eliminarlas definitivamente.

Lo que se busca, además de complicar al peronismo, que debe resolver si Kicillof, alguien del kirchnerimso o incluso Massa serán su cabeza de lista presidencial, encierra otro objetivo puntual: el gobierno de Mauricio Macri, que había conseguido una amplia victoria en las elecciones de medio término, recibió una paliza en las PASO de 2019, que marcaron su principio del fin. Y que ocurriera algo similar provoca escalofríos en la espaldas libertarias, sobre todo en estos tiempos en que abundan las encuestas que marcan alertas para el Gobierno.

Con ese cotexto electoral y legislativo por delante, el gobernador Maximiliano Pullaro confirmó en las últimas horas que adelantará la elección en Santa Fe, se deslizó la fecha de junio 2027, pero el dato político todavía más saliente es que en ese distrito ratficó que se mantendrán las primarias en su formato actual.

Ya habían anunciado que desdoblan también Salta, que debe definir si vota el 16 o 23 de mayo, Tucumán lo hará ese mismo mes el domingo 9, Neuquén piensa en la última semana de julio o el principio de Agosto, Chaco planea ir a las urnas en septiembre, y hasta Mendoza, que en los hechos siempre votó como aliada al Gobierno nacional analiza despegar su comicio local del que decidirá la suerte de Milei en octubre.

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Aunque ha acompañado algunas de las iniciativas del Gobierno nacional, Pullaro viene marcando diferencias con la gestión Milei, y no formó parte de la legión de 13 mandatarios provinciales que acompañaron recientemente al Mandatario al "Argentina Week" en Francia.

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Las especulaciones para 2027 lo sitúan cerca de Martín Llaryora (Córdoba) y de Ignacio Torres (Chubut). Es más Chubut no oficializó la fecha, pero también planea anticipar su elección local, y en cuanto a Llaryora, algunas versiones no descartan que termine fijando la misma fecha de Santa Fe, de manera que si triunfan tanto él como Pullaro, esa noche ambos "muestren una gran foto de triunfo" que impacte a nivel nacional. Quedará ver el camino que oficialice, o no, la gestión del "cordobesismo".

HB