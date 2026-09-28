Si no hay PASO, el peronismo debate cómo definir candidato: PAS, voto digital, internas regionales o acuerdo de unidad

La posibilidad de que no haya PASO en 2027 abrió dentro del peronismo una discusión que excede la reforma del sistema electoral: cómo definir la candidatura presidencial si desaparece el mecanismo utilizado en las últimas elecciones para ordenar las competencias internas.

Con distintos sectores del peronismo/kirchnerismo evaluando alternativas, la discusión todavía no tiene una fórmula acordada. La propuesta de una interna partidaria abierta, la posibilidad de establecer primarias optativas y hasta un sistema de voto digital aparecen entre las opciones que circulan para evitar que la definición quede reducida a un acuerdo entre las principales figuras del espacio.

El debate tiene además una dimensión política. El peronismo deberá encontrar un mecanismo que permita resolver la competencia entre dirigentes con diferentes niveles de estructura territorial y respaldo interno, en un escenario en el que todavía no existe una candidatura presidencial unificada.

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El kirchnerismo y la preocupación por una interna sin estructura electoral

El sector de Cristina Kirchner analiza con cautela la posibilidad de una interna partidaria tradicional. El principal interrogante pasa por las condiciones en las que debería realizarse una elección de ese tipo si las PASO dejan de existir.

Dentro del kirchnerismo aparece la preocupación por cuestiones como la confección de los padrones, la fiscalización, las impugnaciones y la autoridad encargada de validar el resultado. Una elección organizada exclusivamente por el partido tendría que resolver esos aspectos sin contar necesariamente con la estructura de una elección nacional.

La discusión también involucra a La Cámpora, que evalúa cómo participar de una competencia interna sin que el resultado quede expuesto posteriormente a cuestionamientos entre los distintos sectores.

Para el kirchnerismo, por lo tanto, el problema no pasa solamente por elegir un candidato. También se trata de definir qué mecanismo puede otorgarle legitimidad a esa candidatura y bajo qué reglas competirían los distintos espacios.

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Uñac y la interna por regiones

Una de las propuestas más concretas es la que impulsa Sergio Uñac. El dirigente plantea organizar una interna abierta del peronismo en caso de que finalmente no haya PASO.

Su propuesta consiste en dividir el país en regiones y realizar la elección en fechas escalonadas, de manera que los candidatos puedan recorrer distintos distritos y la militancia tenga participación en la definición.

El esquema busca darle protagonismo al interior del país y evitar que la definición presidencial quede concentrada exclusivamente en Buenos Aires y en los principales dirigentes nacionales.

La alternativa también plantea desafíos organizativos. El PJ debería acordar quién confecciona los padrones, cómo se fiscaliza la elección, qué autoridad proclama al ganador y cómo se resuelven eventuales impugnaciones.

Uñac sostiene que una competencia de esas características permitiría que la candidatura surja del voto de los afiliados y simpatizantes y no exclusivamente de una negociación entre dirigentes.

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Massa y la alternativa de las primarias optativas

El espacio de Sergio Massa analiza otra posibilidad: modificar el esquema actual para conservar una instancia de competencia, pero sin el carácter obligatorio de las PASO.

La alternativa consiste en avanzar hacia primarias abiertas y optativas, de modo que los distintos sectores puedan presentar candidatos y la ciudadanía decida voluntariamente si participa de la elección.

Dentro de esta línea también aparece la posibilidad de utilizar un sistema de votación digital, con participación desde teléfonos celulares y mecanismos de identificación vinculados al Renaper.

La propuesta busca reducir los costos y las dificultades logísticas de una elección partidaria tradicional. Pero también abre preguntas sobre la seguridad del sistema, la identificación de los votantes, el secreto del voto y la fiscalización.

El planteo de Massa apunta así a conservar una instancia de competencia electoral aun si el Congreso modifica el régimen vigente de primarias.

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Kicillof y la adaptación al escenario que defina el Congreso

El sector de Axel Kicillof parte de otra premisa. Las PASO aparecen como uno de los mecanismos más objetivos para resolver una competencia interna, pero el espacio también analiza cómo adaptarse si finalmente el Congreso modifica el sistema electoral.

La discusión dentro del kicillofismo está vinculada con la necesidad de preservar una competencia interna ordenada y evitar que la ausencia de PASO obligue a resolver la candidatura exclusivamente mediante acuerdos entre las distintas estructuras partidarias.

El gobernador bonaerense mantiene su propia construcción política y, al igual que otros referentes del espacio, deberá definir cómo competir en un escenario en el que las reglas para seleccionar la candidatura presidencial todavía están abiertas.

Por eso, el planteo de este sector combina la defensa de un mecanismo electoral para ordenar la competencia con la necesidad de preparar alternativas ante un eventual cambio de las reglas.

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El problema común: quién define y con qué reglas

Más allá de las diferencias entre las propuestas, los distintos sectores del peronismo enfrentan el mismo problema: cómo transformar una competencia interna en una candidatura común si finalmente no existe una primaria nacional.

Una interna regional como la que plantea Uñac, unas primarias optativas como las que analiza el espacio de Massa o un mecanismo alternativo de votación implican resolver cuestiones concretas de organización, padrones, fiscalización y reconocimiento del resultado.

La discusión también atraviesa al kirchnerismo, que debe definir bajo qué condiciones estaría dispuesto a participar de una competencia interna, y al sector de Kicillof, que analiza cómo sostener su propia construcción política frente a un eventual cambio del sistema electoral.

Por ahora, ninguna de estas alternativas constituye un mecanismo acordado por todo el peronismo. La definición dependerá, en primer lugar, de qué establezca finalmente el Congreso sobre las PASO y, después, de la capacidad de los órganos partidarios para acordar las reglas de una eventual competencia.

Así, la discusión sobre la candidatura presidencial de 2027 tiene una instancia previa: definir cómo se votará para elegir al candidato. Si finalmente no hay PASO, cada sector deberá resolver si acepta una interna partidaria, impulsa un sistema de primarias optativas o propone otro mecanismo para ordenar la competencia.