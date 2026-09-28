Cúneo volvió a cruzar a Máximo Kirchner y se burló de su patrimonio: “No sabe sumar ni con los dedos”

En medio de la interna del peronismo bonaerense, Santiago Cúneo volvió a apuntar contra Máximo Kirchner y esta vez tomó como blanco los 15 millones de dólares que el diputado declaró como parte de su patrimonio. El dirigente peronista ironizó sobre la cifra y cuestionó la capacidad del hijo de Cristina Kirchner para explicar la magnitud de sus bienes.

“Imaginate lo que es explicarle a Máximo que son 15 millones de dólares, no sabe sumar ni con los dedos”, disparó Cúneo durante su editorial.

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La chicana continuó con una situación hipotética en la que alguien intenta explicarle al diputado cuánto representa esa suma mediante un conteo. “Entonces le tiene que decir: ‘Mirá, todo esto es tuyo, ¿cuánto sería?’. Mirá, uno, dos, tres, cuatro, y vamos contando hasta llegar a 15 millones, lo multiplicamos por 1.500. ‘Uy, hay que contar otra vez’, te dice. Bueno, dale”, ironizó.La nueva crítica se suma al enfrentamiento político que Cúneo viene protagonizando con Máximo Kirchner dentro del peronismo bonaerense. El dirigente ya había desafiado al diputado a competir en una interna del PJ y cuestionado el rol de Cristina Kirchner dentro del partido.

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Cúneo desafió a Máximo a competir en una interna

Durante un homenaje a José Ignacio Rucci realizado en el cementerio de la Chacarita, Cúneo reclamó que los distintos sectores del peronismo se sometan a una elección interna y acepten el resultado. Su planteo estuvo dirigido especialmente al hijo de la expresidenta, a quien viene cuestionando por su lugar dentro del PJ bonaerense.

“A la hora que quieran, el día que quieran, con sol o con lluvia, pongan la urna, manga de cagones, y lo resolvemos como peronistas”, lanzó frente a los militantes que participaron del acto.

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Más tarde, en diálogo con Infobae, explicó que el desafío apuntaba directamente a Máximo Kirchner, luego de que el diputado dejara abierta la posibilidad de competir electoralmente en la provincia de Buenos Aires. “Máximo amagó que iba a ser candidato en la provincia de Buenos Aires. Todavía lo estoy esperando”, afirmó.

En esa misma línea, Cúneo cuestionó el vínculo del diputado con sectores de la izquierda y lo instó a disputar el poder dentro del Partido Justicialista. “Lo que tiene que hacer es dejar de financiar con su dinero a la izquierda troska y venir al peronismo. Si dice que es peronista, que se banque la interna”, sostuvo.

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El acercamiento al espacio de Axel Kicillof

El enfrentamiento con Máximo Kirchner se produce mientras Cúneo busca posicionarse dentro del reordenamiento del peronismo bonaerense y avanza en un acercamiento al espacio político de Axel Kicillof. Después de afiliarse al PJ bonaerense, el dirigente anunció su precandidatura a gobernador y expresó su respaldo a una eventual candidatura presidencial del gobernador.

Ese posicionamiento lo coloca en una disputa interna en la que el espacio de Kicillof mantiene diferencias políticas con el sector que responde a Cristina Kirchner y Máximo Kirchner. Cúneo, en tanto, intenta construir una posición propia dentro del peronismo provincial y disputar espacios de representación de cara al próximo ciclo electoral.

Durante el homenaje a Rucci, el dirigente también volvió a reivindicar su respaldo a Kicillof y planteó qué le reclamaría en caso de que llegara a la Presidencia. “Le he pedido y le voy a pedir a Axel Kicillof, si es presidente, que persigamos hasta las últimas consecuencias a los asesinos de José Ignacio Rucci en vida para que estén presos”, afirmó.

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Las críticas a Cristina Kirchner

La disputa planteada por Cúneo también alcanza a Cristina Kirchner. El dirigente sostiene que todos los referentes que quieran disputar el liderazgo del peronismo deberían hacerlo dentro de una interna y aceptar posteriormente el resultado de la elección.

“La incluye si viene a la interna. Todos los que estén dispuestos a disputar el poder por adentro y bancarse el resultado, están adentro”, había respondido cuando le preguntaron si su convocatoria también contemplaba a la expresidenta.

En ese mismo sentido, cuestionó que Cristina Kirchner continúe al frente del Partido Justicialista sin convocar a una elección interna. “Una presidenta del PJ que no convoca a interna no es peronista”, sostuvo.

El posicionamiento de Cúneo combina así el desafío directo a Máximo Kirchner con un acercamiento al espacio de Kicillof y una crítica a la conducción partidaria de Cristina Kirchner. La nueva chicana sobre el patrimonio del diputado se suma a esa disputa y vuelve a poner el foco en las diferencias que atraviesan al peronismo bonaerense.