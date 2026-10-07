Pablo Moyano sobre las internas del peronismo: “La derecha se ordena y nosotros seguimos peleándonos”

El dirigente camionero Pablo Moyano cuestionó las disputas internas del peronismo y advirtió que mientras ese espacio opositor sigue enfrascado en sus diferencias internas “la derecha se ordena enseguida”.

Moyano mencionó en ese marco a Sergio Massa, Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Máximo Kirchner, y sostuvo que el peronismo debe superar sus "enfrentamientos internos" si pretende volver a constituirse en una alternativa política.

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Internas del peronismo

“Las peleas internas, siempre vemos lo mismo: Sergio, Axel, Cristina y Máximo. Y si no salimos de esa encrucijada, estos tipos siguen avanzando”, afirmó el dirigente en declaraciones radiales difundidas por NA.

Moyano puso como ejemplo la situación política de Brasil y consideró que la dirigencia opositora debería observar con atención lo ocurrido allí para entender el escenario regional.

“Si nosotros no vemos la realidad de lo que pasó en Brasil y lo que está pasando en el día a día, lamentablemente no será Milei candidato, pero la derecha vos sabés que se ordena enseguida”, sostuvo.

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Críticas a las internas del PJ

El dirigente camionero planteó además que los sectores de derecha pueden reorganizarse rápidamente en torno de otra candidatura, incluso si el presidente Javier Milei no fuera quien encabezara la oferta electoral. En contraste, criticó que el peronismo continúe discutiendo espacios de poder y cargos legislativos.

“Nosotros seguimos peleándonos por un diputado más, por dos diputados, por tres senadores, y no vemos lo que está pasando en el país”, afirmó.

Las declaraciones se inscriben en una serie de críticas que Moyano viene realizando hacia la interna del PJ, yq que en intervenciones anteriores también había reclamado que los principales dirigentes del peronismo dejen de lado sus diferencias y alcancen un acuerdo político.

Fuente: NA.