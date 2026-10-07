Chaco tuvo la cuarta tasa de mortalidad vial más alta del país: 167 muertos en un año

Chaco registró 167 muertes en siniestros viales durante 2025 y quedó entre las provincias con mayor mortalidad en relación con su población. Con 13,8 fallecidos cada 100.000 habitantes, presentó la cuarta tasa más alta del país, según el informe preliminar de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). El promedio argentino fue de 8,8: la cifra chaqueña lo superó en aproximadamente un 57%.

Solo Misiones, Santiago del Estero y Catamarca tuvieron tasas superiores, con 17,9; 16,1 y 13,9, respectivamente. Chaco también quedó por encima de sus vecinas Corrientes, que registró 12,9 muertes cada 100.000 habitantes, y Formosa, con 11,5.

El relevamiento nacional contabilizó 4.060 víctimas fatales en 3.255 siniestros durante 2025. Los datos son parciales y pueden sufrir modificaciones en futuras actualizaciones.

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Cuarto por tasa de mortalidad y octavo por cantidad de víctimas

En declaraciones a Radio Libertad, el subsecretario de Seguridad Vial chaqueño, Rafael Acuña, destacó el octavo lugar de la provincia y lo presentó como resultado de una mejora en los indicadores.

“Pasamos de ser, en la gestión del exgobernador Capitanich, la provincia con el mayor número de siniestros viales y muertes, a llevarla hoy a un octavo lugar. Tenemos una disminución sostenida que ya alcanza un 26% acumulado”, sostuvo.

Sin embargo, el octavo puesto por cantidad de fallecidos y el cuarto por tasa de mortalidad describen situaciones distintas. En números absolutos, Chaco quedó detrás de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Misiones, Tucumán, Mendoza y Santiago del Estero. Al relacionar las muertes con la población de cada jurisdicción, su posición fue la cuarta más alta.

Esa distinción permite dimensionar el problema: una provincia puede registrar menos víctimas que otra más poblada y, al mismo tiempo, presentar una mortalidad proporcionalmente mayor. Además, la reducción del 26% mencionada por Acuña no estuvo acompañada, en las declaraciones citadas, de un período de comparación que permita contrastarla con el balance de 2025.

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Las motos concentran seis de cada diez muertes en el Nordeste

El informe de la ANSV también muestra el peso de las motocicletas en la mortalidad vial regional. El 61% de las víctimas fatales del Nordeste eran ocupantes de motos, frente al 46% registrado en el conjunto del país. Se trata de un dato regional, no de un porcentaje exclusivo de Chaco.

A escala nacional, el 79% de las personas fallecidas fueron varones y el 43% tenía entre 15 y 34 años. Las cifras describen una incidencia particularmente alta entre hombres jóvenes y usuarios de motocicletas.

Acuña, por su parte, señaló que el 86% de la siniestralidad chaqueña se concentra en las zonas urbanas. Ese porcentaje refiere al total de siniestros, por lo que no debe interpretarse como la proporción de muertes ocurridas dentro de los municipios.

“Hay que decir que en la planta urbana municipal se concentra el 86% de la siniestralidad total de la provincia. Es menester trabajar allí de manera estratégica”, expresó.

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La respuesta provincial y los datos de 2026

El funcionario aseguró que el programa de educación vial alcanzó a más de 212.000 personas y destacó la utilización de radares homologados, los controles de aptitud para conducir y la fiscalización de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO).

También se diferenció de las políticas centradas en la destrucción de vehículos secuestrados. “Nosotros no tenemos una política simplista o de comunicación de impacto, como pasar directamente del secuestro preventivo de una moto a la compactación. Esas respuestas no nos interesan. Trabajamos en todos los frentes: prevención y educación”, afirmó.

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Según las cifras difundidas en el marco de la entrevista, entre enero y septiembre de 2026 se contabilizaron 86 muertes en el tránsito chaqueño: 66 durante el primer semestre y otras 20 entre julio y septiembre. Por abarcar nueve meses, ese registro no permite establecer por sí solo una comparación anual con las 167 víctimas de 2025.

La ANSV aclaró que su informe contempla a quienes murieron en el lugar del siniestro o hasta 30 días después. En el caso de Chaco, la información fue aportada por la División de Estadísticas Policiales de la Policía provincial.