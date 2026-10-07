Encuesta sobre la visita del papa León XIV a la Argentina: cuántos irían a verlo

A menos de un mes de la llegada del papa León XIV a la Argentina, el 16,5 por ciento de los adultos afirmó que tiene intención de asistir a verlo durante su visita, porcentaje que equivale a más de cinco millones de personas, según la Encuesta Nacional sobre Religión Vivida (ENReVi 2026).

El estudio, publicado por NA, indicó además que otro 34 por ciento de los consultados todavía no sabe si concurrirá, mientras que el 49,5 por ciento respondió que no tiene previsto hacerlo.

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La visita del Papa a la Argentina

Entre quienes manifestaron intención de asistir, el 77 por ciento son católicos y cerca del 11 por ciento evangélicos. La predisposición a concurrir aparece ligeramente más alta entre los sectores socioeconómicos bajos, donde alcanza el 18,4 por ciento.

La ENReVi 2026 fue realizada entre el 27 de agosto y el 7 de septiembre sobre 2.414 casos observados y 2.092 ponderados, con cobertura en las 24 jurisdicciones del país.

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Encuesta sobre la visita del Papa

El trabajo fue desarrollado por investigadores de la Universidad Católica de Córdoba, el Boston College y la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), y el relevamiento de campo estuvo a cargo de la consultora Zuban Córdoba y Asociados.

La investigación también detectó diferencias según las simpatías políticas: la intención de asistir es algo menor entre adherentes a La Libertad Avanza (LLA) y partidos de izquierda que entre simpatizantes del peronismo, kirchnerismo y PRO. El informe difundido no precisa en este apartado los porcentajes de cada espacio.

La encuesta indagó además sobre dos planteos atribuidos a León XIV vinculados con cuestiones sociales y económicas. El 75,2 por ciento se manifestó de acuerdo con la necesidad de exigir control público sobre la inteligencia artificial para evitar desinformación y vigilancia masiva.

Asimismo, el 77,4 por ciento coincidió con la afirmación de que el agua, los alimentos y los servicios de salud deben quedar fuera de la especulación financiera. Según el informe, incluso entre los simpatizantes de LLA el respaldo a ambos planteos supera el 60 por ciento.

Más allá de la visita papal, el estudio trazó un panorama de las prácticas religiosas y espirituales en el país: el 95,2 por ciento de los encuestados realizó al menos una durante el último año y sólo el 4,8 por ciento declaró no haber desarrollado ninguna.

Rezar u orar fue la práctica más extendida, mencionada por el 76 por ciento de los consultados, mientras que el 60,3 por ciento señaló que lo hace al menos una vez por semana o todos los días.

El relevamiento mostró también cambios importantes en la identificación religiosa. El 78 por ciento dijo haber sido criado como católico, pero actualmente se identifica con esa religión el 60,2 por ciento. En paralelo, las personas sin filiación religiosa pasaron del 5,8 por ciento en la religión de crianza al 19,3 por ciento en la actualidad.

Fuente: NA.