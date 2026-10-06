Privatización de AySA: el Gobierno confirmó a los dos grupos empresarios y el jueves abrirá las ofertas económicas

El Gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). El Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, aprobó la primera etapa del proceso de licitación y confirmó que dos grupos empresarios superaron la evaluación técnica y quedaron habilitados para competir por el control de la empresa estatal. Las ofertas económicas se abrirán este jueves 8 de octubre, a las 10 de la mañana.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 1722/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial. La medida establece que los dos consorcios que se presentaron a la licitación cumplieron con los requisitos exigidos y podrán participar de la segunda etapa, en la que se conocerán las propuestas económicas para adquirir la participación accionaria del Estado.

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La operación comprende el 90% de las acciones de AySA que actualmente pertenecen al Estado nacional. El 10% restante corresponde al esquema de propiedad participada de los trabajadores y no forma parte del paquete puesto a la venta.

La resolución representa un avance en uno de los procesos de privatización incluidos en la Ley Bases. Aunque todavía no se conoce cuánto está dispuesto a pagar cada oferente, la apertura de los sobres económicos permitirá avanzar hacia la definición del futuro operador de la compañía que presta los servicios de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y parte del conurbano bonaerense.

Quiénes son los dos grupos que compiten por AySA

Según la resolución firmada por Caputo, la primera oferta corresponde al consorcio integrado por Rowing S.A., Arcos Saneamento e Participacoes S.A., PHX AQUA AR BV y Transclor S.A.

El segundo grupo está conformado por Roggio Roas S.A.U., Hidrosan Capital S.A.U., Aguas del Plata Participaciones S.A., Benito Roggio e Hijos S.A. y Central Buen Ayre S.A.

Ambas propuestas técnicas fueron abiertas el 15 de septiembre mediante la plataforma CONTRAT.AR y posteriormente evaluadas por la comisión designada para llevar adelante el procedimiento.

Durante esa instancia, los oferentes debieron acreditar el cumplimiento de las exigencias establecidas en el pliego. El organismo evaluador también solicitó correcciones de errores o defectos formales que no modificaran el contenido sustancial de las propuestas.

Una vez concluido el análisis, la comisión recomendó admitir a los dos consorcios. La resolución señala que el dictamen de preselección no recibió impugnaciones dentro del plazo previsto, por lo que Economía resolvió aprobar lo actuado y avanzar con la apertura de las ofertas económicas.

Una privatización que incluye el 90% de la empresa

El proceso de privatización de AySA fue habilitado por la Ley 27.742, conocida como Ley Bases, y posteriormente reglamentado mediante distintas disposiciones del Poder Ejecutivo.

En julio de 2025, el Gobierno autorizó el procedimiento para desprenderse de la participación estatal en la compañía. El esquema inicial contemplaba la venta de al menos el 51% del paquete accionario a un operador estratégico mediante una licitación nacional e internacional, y la colocación del remanente de las acciones estatales en bolsas y mercados del país.

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Sin embargo, la licitación finalmente convocada en mayo de 2026 quedó estructurada para vender a un único operador estratégico la totalidad del 90% de las acciones en manos del Estado.

El procedimiento fue lanzado mediante la Resolución 704/2026, que aprobó el pliego de bases y condiciones y estableció las primeras fechas del cronograma. Posteriormente, el Ministerio de Economía introdujo modificaciones y prorrogó los plazos para la presentación de ofertas.

La licitación se realiza sin precio base, por lo que la resolución de este martes no fija un valor mínimo de venta ni adelanta los montos que podrían ofrecer los interesados.

Qué pasará el jueves con las ofertas económicas

La siguiente instancia está prevista para el jueves 8 de octubre, a las 10, cuando se abrirán las ofertas económicas presentadas por los dos consorcios preseleccionados.

El procedimiento se realizará a través de la plataforma CONTRAT.AR, según lo dispuesto en el artículo tercero de la resolución.

La apertura permitirá conocer las propuestas económicas de los interesados, aunque no implica por sí misma la adjudicación definitiva de AySA. Para concretar la privatización todavía deberán cumplirse las instancias de evaluación y adjudicación correspondientes.

El resultado será relevante tanto para el programa de privatizaciones del Gobierno como para el futuro de una empresa que presta un servicio público esencial. Además del precio de adquisición, el cambio de control plantea interrogantes sobre las inversiones necesarias para sostener y ampliar la infraestructura de agua potable y saneamiento, la regulación de las tarifas y las obligaciones que asumirá el nuevo operador.

Por ahora, la novedad oficial es que los dos grupos empresarios superaron la evaluación técnica y quedaron en condiciones de disputar la compra del 90% de AySA. El próximo jueves comenzará a definirse el aspecto económico de la operación.

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