Aumentos de octubre: cuánto subirán colectivos, subte, prepagas, alquileres, AySA, peajes y combustibles

Octubre está por comenzar y con él llegarán varias actualizaciones en las tarifas, que afectarán de lleno los bolsillos de los argentinos. Transporte público, alquileres, salud privada, peajes y otros servicios sumarán presión a la economía cotidiana y al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

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Tras el dato de la inflación de agosto del 1,7%, las diferentes empresas y gobiernos ajustaron sus cuadros tarifarios para octubre. En algunos casos, los mecanismos de indexación mensual y las cláusulas contractuales vigentes serán los instrumentos que determinarán los nuevos valores de cada servicio. En otros, los aumentos son por decisión unilateral de los prestadores o reguladores.

Prepagas

Las compañías de salud privada definieron sus aumentos para el décimo mes del 2026. Las cuotas de los planes tendrán aumentos que oscilarán entre el 2% y el 4,9%. Cabe destacar que las firmas ya cargaron estos aumentos en el sistema digital de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), dejando esa información para que sea de público conocimiento.

OSDE tendrá un aumento de entre 1,9% y 2,1%, dependiendo del plan; Hospital Alemán confirmó un aumento del 1,9%; Hospital Italiano tendrá un incremento de 2,1%; Swiss Medical subirá 2%; Sancor Salud pautó un alza de entre 2,06% y 2,81%, dependiendo del plan y la región del país; Galeno aumentará 2,4%; y Omint tendrá una suba que llegará hasta el 4,9%. Estos ajustes también se aplicarán a los copagos en algunos casos.

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Colectivos y subte

El boleto de los colectivos que circulan en la provincia y la Ciudad de Buenos Aires vuelve a aumentar, esta vez un 3,7%. De esta manera, el pasaje con SUBE registrada pasa a costar entre $920 y $1.562, según la cantidad de kilómetros recorridos y la jurisdicción.

Boleto de colectivos en PBA (Líneas del 200 en adelante)

El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): $1.207

Tramo de 3 a 6 km: de $1.358

Tramo de 6 a 12 kilómetros: $1.508

Viajes de 12 a 27 km: $1.562

Boleto de colectivos en CABA

El boleto mínimo hasta 3 km: $920

Recorrido de 3 a 6 km: $1.023

Recorrido de 6 a 12 km: $1.102

Recorrido de 12 a 27 km: $1.180

En tanto que el pasaje de subte en el territorio porteño también exhibirá un incremento del 3,7%. Así, la nueva tarifa del subte con SUBE registrada pasa a costar $1.817, para los primeros 20 viajes; $1.454 entre el viaje 21 y el número 30; $1.272 entre el 31 y el 40; y a partir del viaje número 41, el costo será de $1.059.

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En cuanto a los trenes del AMBA, el último aumento confirmado data del 1° de septiembre, cuando el boleto mínimo subió un 14,29% hasta los $480 con SUBE registrada. El Gobierno aún no publicó el cuadro tarifario ferroviario para octubre, ya que el cronograma escalonado de la Resolución 27/2026 llegaba hasta septiembre. Los nuevos valores de octubre deberán ser oficializados en los próximos días en el Boletín Oficial.

Alquileres

Octubre llega con nuevos ajustes para una parte de los contratos de alquiler que utilizan el Índice de Contratos de Locación (ICL) del Banco Central (BCRA). Con la derogación de la Ley de Alquileres, los contratos nuevos ya no tienen una frecuencia ni un índice obligatorio: las partes pueden acordar libremente el plazo y el mecanismo de actualización.

Para octubre, según los valores difundidos para ese índice, los porcentajes dependen de la periodicidad pactada.

- Ajuste trimestral: 6,6%.

- Ajuste cuatrimestral: 9,77%.

- Ajuste semestral: 16,98%.

- Ajuste anual: 34,56%.

Peajes en CABA

En el décimo mes del 2026, también aumentarán 3,7% los peajes en la Ciudad de Buenos Aires. Al igual que el boleto de colectivo, el cálculo se realiza con el dato de IPC sumado otro 2%.

- En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, los valores para los autos quedarán en $4787,85 y en $6784,16 durante hora pico.

- En la autopista Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero, el valor para el mismo tipo de vehículo será de $1994,73 y ascenderá a $2820,85 en hora pico.

Combustibles

La nafta y el gasoil subirán en octubre, producto de la actualización parcial del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Además, se puede dar un alza mayor por el impacto del encarecimiento de los mercados energéticos a raíz del conflicto en Medio Oriente.

Las petroleras, por su parte, aplicaron en los últimos días de septiembre un ajuste de entre 2 y 5% en los surtidores. La última en sumarse fue YPF, pero con un incremento del 1%.

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Agua

Desde AySA informaron que en octubre la tarifa aumentará un 2,17%, según la Resolución ERAS N.º 24/26 publicada en el Boletín Oficial. Además, comunicaron que la Tarifa Social continúa vigente, ofreciendo a los usuarios alternativas de regularización de deuda acordes a la capacidad económica de cada hogar. La solicitud puede realizarse de forma online a través de la página de AySA.

Por último, la empresa comunicó que se mantiene el descuento del 15% para zonales bajos y se proyecta para octubre 2026 una factura media mensual sin impuestos de $38.002,57 para usuarios residenciales con agua y cloaca.

GZ/ff