Lagarde dice que los mayores rendimientos de los bonos frenarán el crecimiento y la inflación

El aumento de los rendimientos de los bonos frenará el crecimiento económico y hará que los mayores costos de la energía tengan un impacto menor sobre la inflación, dijo la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.

Gastón Alonso analizó en RDEco la caída de la industria y su efecto sobre el empleo

“Aunque el crecimiento se ha mostrado resiliente, desde nuestra última reunión las tasas de interés a largo plazo han aumentado notablemente, lo que desacelerará el crecimiento y reducirá el traslado a los precios más de lo proyectado en nuestro ejercicio de septiembre”, dijo Lagarde el lunes.

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Dado que hasta ahora no se han producido efectos de segunda ronda, eso significa que el BCE debería adoptar una “respuesta mesurada, según corresponda, para mantener la inflación bajo control”, dijo ante legisladores europeos en Bruselas.

Los responsables de la política monetaria del BCE evalúan la necesidad de nuevas alzas de la tasa de interés para controlar la inflación y evitar que los mayores costos de la energía se trasladen a otros precios y a las demandas salariales.

Además del conflicto en Medio Oriente, los banqueros centrales lidian con una venta masiva de bonos a nivel mundial que genera especial preocupación en algunos miembros de la zona del euro con finanzas públicas bajo presión.

Los datos que se conocerán esta semana mostrarían que la inflación de la zona del euro se aceleró a 3,7% en septiembre desde 3,2% en agosto, muy por encima de la meta de 2%. Las expectativas de los consumidores sobre futuros aumentos de precios volvieron a subir el mes pasado.

La disminución de las esperanzas de un avance inminente en Medio Oriente impulsó los precios del petróleo el lunes y reavivó la preocupación por un repunte de la inflación. Los inversionistas descuentan casi cuatro incrementos adicionales de un cuarto de punto porcentual en la tasa de depósito del BCE durante el próximo año, que se sumarían a los dos realizados hasta ahora.