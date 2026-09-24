El diésel rompe récords en Europa y ya cuesta US$ 2,50 por litro: qué pasa con el precio en la Argentina

El precio del diésel (más comúnmente llamado a nivel local gasoil) vuelve a presionar los surtidores europeos. El valor promedio en las estaciones de servicio de la UE alcanzó un nuevo récord de 2,23 euros por litro, equivalentes a unos US$2,50, según un análisis de AFP elaborado sobre la base de los últimos datos de la Comisión Europea.

La escalada llevó a 19 países del bloque a registrar máximos históricos, entre ellos Alemania, Francia e Italia, en un escenario atravesado por la crisis energética provocada por los conflictos en Medio Oriente y la continuidad de la guerra entre Rusia y Ucrania.

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La comparación con Argentina muestra una brecha considerable. El último promedio nacional disponible para el diésel se ubica en $2.323 por litro, de acuerdo con datos correspondientes al 21 de septiembre elaborados sobre información de la Secretaría de Energía.

Si ese valor se convierte al dólar oficial vendedor del Banco Nación de este jueves 24 de septiembre, de $1.535, el litro de diésel argentino cuesta aproximadamente US$1,51.

Así, el precio promedio europeo de US$2,50 resulta alrededor de 65% más alto que el valor argentino dolarizado. En términos absolutos, la diferencia es cercana a US$1 por cada litro.

La comparación permite dimensionar el impacto. Un tanque de 50 litros, tomando esos valores de referencia, demandaría aproximadamente US$125 en la Unión Europea, mientras que en Argentina equivaldría a unos US$75,50. Es decir, casi US$50 menos por una carga de ese tamaño.

Finlandia y Dinamarca, cerca de US$3 por litro

Dentro de Europa también existen fuertes diferencias. Según AFP, Dinamarca y Finlandia registran los precios más elevados, con 2,56 euros por litro, equivalentes a unos US$2,90.

Alemania se encuentra detrás, con 2,46 euros por litro, mientras que Bélgica y Francia se acercan a los 2,40 euros e Italia ronda los 2,30 euros.

En esos países, por lo tanto, llenar un tanque de 50 litros puede representar un desembolso cercano a US$145.

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España y Suecia también mostraron aumentos, aunque todavía se mantienen por debajo de los máximos que habían alcanzado en 2022, cuando los precios internacionales de la energía se dispararon después de la invasión rusa a Ucrania.

Según AFP, las cifras surgen del boletín petrolero semanal de la Comisión Europea y son proporcionadas por las autoridades nacionales. En general, reflejan los precios observados en las estaciones de servicio al comienzo de la semana o al cierre de la anterior.

Cuánto cuesta el gasoil en Argentina

En Argentina no existe un único precio en los surtidores: los valores cambian según la provincia, la petrolera, la estación y el tipo de gasoil. Como referencia nacional, el último registro disponible arroja un promedio de $2.323 por litro, equivalente a unos US$1,51 al dólar oficial actual.

El dato muestra además una fuerte suba en pesos. Un año atrás, el valor promedio era de $1.528,81 por litro, por lo que acumula un incremento interanual cercano al 52%. Hace un mes se encontraba en $2.249,14.

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En el AMBA, como referencia, los precios también muestran una dispersión importante según la compañía. Al 21 de septiembre, el gasoil común se ubicaba en torno de $2.118,50 en YPF, $2.199 en Shell y Axion y $2.187 en Puma, según los promedios informados por estaciones de CABA y provincia de Buenos Aires.

La referencia nacional resulta algo superior debido a las diferencias regionales que existen en el mercado argentino.

Bolivia llevó el gasoil a 2 dólares: ¿Qué pasó?

En la región, Bolivia también acaba de registrar un fuerte salto en el precio del gasoil. El gobierno de Rodrigo Paz eliminó los subsidios que todavía regían para los pequeños consumidores y estableció una nueva fórmula atada a la paridad de importación. Con ese cambio, el precio inicial pasó a 17,95 bolivianos, equivalentes a US$1,83 por litro, lo que implicó una suba del 83% frente al valor anterior de 9,80 bolivianos.

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La decisión -según señalaron oficialmente- busca reducir el peso fiscal de los subsidios y normalizar el abastecimiento en un país que importa alrededor del 90% del gasoil que consume. Según EconoJournal, el costo de los subsidios a los combustibles asciende actualmente a unos US$55 millones semanales, explicado principalmente por el diésel, mientras que en los últimos años el costo fiscal total se ubicó entre US$1.500 millones y US$2.000 millones anuales.

Con el nuevo esquema, Bolivia quedó así con un precio del gasoil mucho más cercano a los niveles internacionales: los US$1,83 por litro se ubican por encima de los aproximadamente US$1,51 que cuesta en promedio en Argentina, aunque todavía por debajo de los US$2,50 que alcanzó el promedio de la Unión Europea. La comparación muestra cómo la reducción de subsidios y la mayor exposición a los precios de importación pueden modificar rápidamente el valor de los combustibles en dólares.

La energía vuelve a presionar sobre los costos

La disparada del diésel europeo se produce en medio de una fuerte volatilidad del mercado energético mundial. Los conflictos geopolíticos globales afectaron las expectativas sobre disponibilidad y abastecimiento de petróleo y derivados.

El impacto del gasoil tiene múltiples efectos: es un insumo central para el transporte de cargas, la logística, la producción agropecuaria y numerosos sectores industriales, por lo que una suba sostenida puede trasladarse a los costos internos y finalmente a los precios.

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