Un especialista cuestionó el lento avance de la transparencia fiscal provincial: “Hasta acá llegamos con los impuestos”

La contadora y tributarista Elisabet Piacentini analizó en Canal E la implementación del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, vigente a nivel nacional desde 2025, y cuestionó el lento avance de las jurisdicciones para mostrar también la incidencia de Ingresos Brutos y tasas municipales. La especialista además se refirió al debate sobre la nueva ley de biocombustibles y al reclamo de las pymes productoras de biodiésel.

“Se está cumpliendo a nivel nacional con informar cuál es el IVA que tienen todas las ventas que son a consumidor final, para que el ciudadano tenga derecho a conocer qué impuestos paga”, explicó Piacentini. La Ley 27.743 estableció que los comprobantes deben discriminar el IVA y otros impuestos nacionales indirectos incluidos en los precios.

El lento avance de la transparencia fiscal

Piacentini recordó que la legislación invitó a las provincias a incorporar sus propios tributos. “Se ha invitado a todas las provincias a que también en los tickets se ponga cuánto paga el ciudadano de impuesto a los Ingresos Brutos en cada provincia y de impuesto municipal”, señaló.

La especialista cuestionó el ritmo de implementación y sostuvo que “esto va muy lento”. Según planteó, el objetivo central es garantizar “este derecho del ciudadano, que es conocer cuáles son sus impuestos”.

Piacentini atribuyó parte de las resistencias a la exposición que produciría mostrar la carga provincial y municipal. “Muchas provincias quieren ocultar cómo van aumentando las tasas a nivel de impuesto a los Ingresos Brutos, que han ido aumentando muchísimo, y lo mismo las tasas municipales”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó el peso que pueden alcanzar esos tributos en determinadas jurisdicciones. “Si los ciudadanos hubiéramos visto en los tickets que se está pagando casi el 5% de todo lo que compramos en el supermercado de Ingresos Brutos, habríamos puesto más atención”, sostuvo.

El objetivo de mostrar los impuestos en los tickets

Para Piacentini, la transparencia busca modificar la relación de los consumidores con la presión tributaria. “Hemos sido un poco pasivos en darnos cuenta ahora que tenemos 150 impuestos. ¿Por qué tenemos 150 impuestos y tan altos?”, cuestionó.

La tributarista resumió el espíritu que, a su entender, debería tener la iniciativa: “Esta ley lo que pretende es dar una conciencia y decir: hasta acá llegamos con los impuestos, de acá ahora hay que bajarlos, pero no seguir subiendo”.

Piacentini señaló además que algunas cámaras empresariales solicitaron postergar la aplicación por la necesidad de adaptar sistemas. “A veces las cámaras empresariales son las que piden la prórroga de que esto no empiece a funcionar, diciendo que hay que cambiar algunos sistemas”, explicó.

En el caso porteño, la implementación volvió a postergarse. “Esto acaba de prorrogarse hasta el 1 de enero del 2027 aquí en Ciudad de Buenos Aires”, indicó Piacentini, una extensión formalizada por AGIP a comienzos de septiembre.

El reclamo de las pymes de biodiésel

Sobre la discusión de la nueva regulación de biocombustibles, Piacentini defendió la participación de las pequeñas empresas. “Las pymes están pidiendo participar de este tipo de mercados, que son los mercados que se vienen”, sostuvo.

La especialista vinculó el reclamo con otros sectores estratégicos como minería y Vaca Muerta. “Es indispensable hacerlo en este momento, por lo tanto hay que proteger a las pymes”, afirmó, mientras el Senado mantiene abierto el debate por las condiciones que tendrá el nuevo régimen de biodiésel.

Ante la consulta sobre las advertencias del sector respecto del impacto que podría tener la reforma, Piacentini respaldó esas estimaciones. “Sí, claro que sí, esto está estudiado y está medido”, respondió, y agregó que “por eso es que está este tema saliendo en este momento tanto a la prensa”.