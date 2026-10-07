La pandereta, el "Chiqui" y el blooper de la "pierna equivocada": tormenta de memes por los drones en la despedida de Messi

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina tuvo todo tipo de condimentos. Pero fue el espectáculo de drones el que concentró la atención entre los "creadores" más agudos de X, que repentizaron con un humor en varias direcciones, con los siempre esperados memes.

La pelota argentina perdió su mejor caricia: el capítulo final del mito Messi

Los dardos más fuertes se dirigieron a la figura que los artefactos armaron con un Lionel pateando la pelota... de derecha. Un claro blooper que mereció el desagravio al zurdo mágico.

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Percatándose de que Messi pareció aburrirse un poco cuando el show ya llevaba un tiempo de desarrollo, muchos artistas de las redes recordaron aquel video de la pandereta en el que el astro le ponía toda la onda posible moviendo la cabeza ante una sesión musical interminable.

Entre los personajes más "homenajeados" rankeó muy arriba el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. El chiste fue sobre las figuras que podrían haber iluminado el cielo si el espectáculo se extendía.

La creatividad desbordó la noche, por ejemplo con estas perlas "out of context":

Esta, obviamente, es una obra colectiva en desarrollo. Continuará a lo largo de todo este miércoles, el primero de la historia post Messi vistiendo el manto sagrado.

LT