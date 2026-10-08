RDEco: cuánto pesan Brasil y las tasas de Estados Unidos en el comportamiento de los activos argentinos

El mercado argentino comenzó a mostrar una reacción favorable luego de las elecciones en Brasil y ante una moderación de las tasas estadounidenses. En ese contexto, Sebastián Waisgold explicó que “toda esta combinación generó una suba del riesgo país”, aunque posteriormente el indicador comenzó a retroceder.

En Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el analista recordó que el riesgo país había alcanzado un piso cercano a los 400 puntos y llegó a 653, mientras que “hoy terminó en 587”. Para Waisgold, uno de los aspectos más relevantes está en el comportamiento de los bonos de mayor duración: “Lo más interesante de todo esto es empezar a ver un poquito los bonos más largos, que son los que muestran un poquito la expectativa del mercado, y son los que más han reaccionado”.

El riesgo país y la reacción de los bonos argentinos

Según explicó, esta reacción podría reflejar una mejora en las expectativas internacionales: “Lo que nos podría estar diciendo esto es que las expectativas del mercado general es que, por un lado, las tasas de Estados Unidos empiecen a tener un descenso, empiecen a ceder, o al menos que no suban más”.

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A esto se suma el impacto regional de Brasil. “El resultado electoral de Brasil, que siempre es un gran aliado nuestro, empieza a repercutir un poco en lo que es la confianza de la región”, sostuvo.

Elecciones, Estados Unidos y volatilidad para los activos argentinos

De cara a los próximos meses, Waisgold advirtió que los factores externos tendrán cada vez mayor incidencia sobre los mercados locales. “A medida que nos vayamos acercando a las elecciones, todo lo externo va a empezar también a jugar un papel fuerte en todo lo que son los activos argentinos”, señaló.

En ese escenario, anticipó un período de mayor movimiento en bonos y acciones: “Vamos a tener que acostumbrarnos un poco a la volatilidad”. Y agregó que, aunque las acciones suelen asociarse naturalmente con movimientos bruscos, “los bonos en dólares nos hicieron olvidar en el último tiempo de la volatilidad”, pero esa dinámica volvió a aparecer.

Además del resultado definitivo de las elecciones brasileñas, el analista llamó a observar los comicios de medio término en Estados Unidos y su eventual impacto sobre los lineamientos internacionales. “Empieza a estar también sobre la mesa qué puede pasar con los lineamientos internacionales que tiene nuestro país”, explicó.

Para Waisgold, el escenario internacional también está atravesado por una disputa geopolítica más amplia. “Estados Unidos quiere tener nuevamente un alineamiento con Latinoamérica para que no se meta ni China ni Rusia, que están jugando un papel geopolítico bastante importante, tipo ajedrez”.

Finalmente, concluyó que los movimientos políticos y económicos internacionales comienzan a estar cada vez más conectados: “Empiezan a mostrar que se adelantan un poco más a lo que es la economía y los movimientos geopolíticos”.