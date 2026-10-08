Mariano Gorodisch analizó en RDEco la brecha de ingresos entre trabajadores formales e informales

El Gobierno espera que la desaceleración de la inflación permita recuperar el consumo, aunque las ventas en supermercados y comercios todavía muestran señales de debilidad. Según Mariano Gorodisch, la proyección oficial apunta a una mejora de los salarios reales, pero el panorama es dispar: mientras los ingresos de los trabajadores privados tendrían una evolución más favorable, los estatales siguen rezagados y los empleados informales perciben ingresos considerablemente menores que los registrados.

En la Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Gorodisch analizó las perspectivas del consumo, las diferencias entre los ingresos laborales y una de las iniciativas que el Gobierno busca impulsar para reactivar la demanda: la portabilidad del crédito. La propuesta apunta a facilitar el traslado de préstamos entre entidades para conseguir tasas más convenientes, en un contexto en el que la pérdida de poder adquisitivo y las dificultades para financiar compras siguen condicionando el mercado interno.

Salarios, inflación y límites para recuperar el consumo

Mariano Gorodisch explicó que “la idea del Gobierno es que sí, que haya más consumo” y señaló que esa expectativa aparece reflejada en el Presupuesto. Según el periodista, “por primera vez los sueldos van a ganar a la inflación por 3,5”, aunque aclaró que la mejora se concentra principalmente en los trabajadores privados, mientras los salarios públicos permanecen más retrasados.

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La situación del empleo también presenta diferencias importantes. “Los no registrados ganan la mitad que los registrados”, sostuvo Gorodisch, quien cuestionó la interpretación de que parte de los trabajadores haya elegido voluntariamente pasar a la informalidad.

En ese contexto, consideró que el Gobierno busca incrementar gradualmente el dinero disponible para el consumo: “El Gobierno apunta de alguna forma a poner un poquito más de plata en la calle”. Para que esa estrategia funcione, remarcó, “es clave la desaceleración” de la inflación.

Sin embargo, el panorama del consumo cotidiano continúa siendo desafiante. Gorodisch explicó que las comparaciones estadísticas pueden mostrar cierta estabilización: “Ya en la comparación te puede dar una estabilidad, que el consumo ya no tiene mucho más para caer”. Esa situación también limita la capacidad de las empresas para seguir aumentando precios: “Las empresas no tienen mucho margen para aumentar los precios”.

Crédito y nuevas herramientas para impulsar el consumo

Uno de los principales instrumentos para reactivar el consumo es el crédito. Gorodisch puso el foco en una iniciativa destinada a aumentar la competencia entre bancos y fintech y reducir el costo de los préstamos.

“La gran iniciativa del Gobierno, y para fomentar de alguna forma el consumo y los créditos, es la ley de portabilidad del crédito”, explicó.

El objetivo, según detalló, es que un cliente pueda trasladar su préstamo a otra entidad para obtener mejores condiciones: “Si vos tenés un préstamo de una fintech, por ejemplo, y después de haber pagado seis cuotas, puedas ir a un banco para que te mejoren la tasa”.

Gorodisch señaló que este mecanismo ya funciona en otros mercados y destacó el potencial impacto sobre las tasas: “Esto pasa ya en Chile, en Brasil, en Estados Unidos”. En el caso brasileño, agregó, “lo que hacen es cobrar la originación del crédito”, de modo que el banco remunera a la fintech que generó el préstamo y puede favorecer una reducción de las tasas.

Así, el Gobierno busca combinar salarios por encima de la inflación, mayor disponibilidad de crédito y menor morosidad como herramientas para intentar reactivar el consumo interno.