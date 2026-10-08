RDEco: cómo proteger los ahorros ante la volatilidad cambiaria y las dudas por las elecciones

En una nueva edición de Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, Santiago Llull y Sebastián Waisgold analizaron los rendimientos de los plazos fijos, la búsqueda de cobertura frente al dólar y las señales que reciben los pequeños ahorristas en un mercado condicionado por las dudas sobre las elecciones.

Durante el programa, también examinaron qué revela el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) sobre las prioridades de los grandes capitales y por qué la inversión en recursos estratégicos convive con decisiones financieras más inmediatas, como proteger los ahorros frente a posibles movimientos del tipo de cambio.

Dólar, tasas de interés y alternativas para proteger los ahorros

La elección entre mantener los ahorros en pesos o buscar cobertura en dólares depende, entre otros factores, de los rendimientos disponibles y de las expectativas sobre el tipo de cambio. Durante el análisis se cuestionaron las tasas que ofrecen algunas entidades financieras: “Hay bancos que utilizan fondos de jubilados”. También se advirtió sobre los rendimientos de determinados plazos fijos: “Hay 14, 15% un plazo fijo en un banco que no es de primera línea”.

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En ese contexto, la dolarización aparece como una alternativa para quienes buscan resguardar su capital frente a la incertidumbre. “La dolarización es más fuerte”, fue otra de las afirmaciones planteadas durante el debate, en referencia al comportamiento de los pequeños ahorristas.

La incertidumbre electoral suma otro factor a la toma de decisiones, ya que puede modificar las expectativas sobre el dólar y los activos financieros. La comparación entre los rendimientos en pesos y la cobertura cambiaria se convierte así en una cuestión central para quienes buscan preservar su poder adquisitivo.

RIGI e inversiones: qué miran los mercados

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) permite observar hacia qué sectores se dirige el interés de los grandes capitales. Durante el programa se señaló que los recursos estratégicos, en particular los vinculados con la energía y la minería, concentran parte de esas oportunidades de inversión.

“Lo que se viene queda muy claro, te lo marca el RIGI, que en qué invierten esas empresas”, sostuvo Llull. En esa línea, planteó: “Vienen acá a querer comprar industria, no, vienen a invertir en recursos, recursos estratégicos”.

La orientación de las inversiones también abre interrogantes sobre la continuidad de las reglas económicas y su impacto en el resto de la actividad. Para los ahorristas, seguir la evolución de esos sectores forma parte del análisis del escenario financiero, aunque las decisiones sobre cómo proteger el capital requieren considerar también los plazos, los rendimientos y la exposición al riesgo cambiario.