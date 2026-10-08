Sebastián Waisgold en RDEco: “Es más fácil hoy sacar un RIGI por mil millones de dólares que un crédito de una pyme por 100 mil”

Las inversiones en energía, minería y agro se perfilan como uno de los principales motores de la proyección económica de Argentina, pero los inversores también evalúan qué garantías tendrán si cambia el Gobierno. En ese escenario, Sebastián Waisgold advirtió que la continuidad de las políticas económicas y la previsibilidad de las reglas serán determinantes para sostener los proyectos de largo plazo. El economista también señaló que, mientras las grandes inversiones cuentan con herramientas como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), las industrias y las pymes siguen enfrentando dificultades para acceder al financiamiento.

En la Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Waisgold analizó la necesidad de construir consensos políticos que permitan sostener las reglas económicas más allá de los mandatos presidenciales. Además, planteó que la estabilidad no debería beneficiar únicamente a los grandes proyectos, sino extenderse al conjunto de la actividad productiva, en especial a las pequeñas y medianas empresas.

Inversiones, RIGI y continuidad del modelo económico

Sebastián Waisgold sostuvo que los inversores toman sus decisiones en función de los resultados concretos: “Los inversores no miran lo que dicen los políticos, sino lo que hacen”. En ese sentido, señaló que actualmente existe “una clara matriz para invertir en lo que es energía, en lo que es minería, en lo que es agro”.

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El especialista destacó especialmente el rol del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI): “Si sigue el tema del RIGI, si siguen las mismas políticas que se implementan, bueno, van a tener certidumbre por quizás 20 años”.

Sin embargo, planteó una de las principales incógnitas para los mercados: qué ocurrirá con el modelo económico cuando cambie el escenario político. “La pregunta es, bueno, porque los presidentes acá tienen dos mandatos, si reelige y después de Milei, o si no reelige, cómo es que sigue el modelo”, explicó.

Para Waisgold, esa dependencia de una figura política puede dificultar una mirada de largo plazo: “Caer solamente, como hacemos en la figura de él o del presidente en Argentina, siempre hace que miremos en el corto plazo”.

Consenso político, reglas claras y el desafío para las pymes

El especialista consideró que Argentina necesita construir acuerdos que trasciendan los ciclos electorales y permitan consolidar previsibilidad para las inversiones.

“Hay que hablar, hay que tener consenso, hay que discutir las leyes más importantes para que Argentina tenga un crecimiento sostenido y sobre todo estabilidad”, afirmó Waisgold.

En su visión, el objetivo debería ser alcanzar “estabilidad, reglas claras a largo plazo”, pero con un alcance mayor al de los grandes proyectos de inversión. “Que también no sea sólo para un sector 20-30 por ciento, que empiece a ser para toda la economía”, reclamó.

El especialista puso el foco especialmente en las industrias y pequeñas y medianas empresas: “Hoy lamentablemente hay una parte bastante importante, que son las industrias, las pymes, que son las que más están sufriendo”.

En ese punto, marcó una diferencia entre el acceso de los grandes proyectos al régimen de incentivos y las dificultades de las empresas más pequeñas para financiarse: “Es más fácil hoy sacar un RIGI por mil millones de dólares, dos mil millones, que un crédito de una pyme por 100 mil”.

Para Waisgold, esa brecha representa uno de los principales desafíos para que la estabilidad y las inversiones puedan extenderse al conjunto de la economía argentina.