“Vas a tener una dolarización muy fuerte”: Mariano Gorodisch explicó en RDEco cómo pesan las encuestas electorales en el dólar

La posibilidad de una fuerte dolarización antes de las elecciones y las restricciones que todavía pesan sobre el mercado cambiario fueron algunos de los ejes del análisis de Mariano Gorodisch y Santiago Llull. Gorodisch advirtió que un cambio en las expectativas electorales podría impulsar las compras de divisas, mientras que Llull señaló que levantar las limitaciones vigentes podría generar una demanda importante de dólares.

Los especialistas abordaron estos temas en la Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil. También analizaron las intervenciones del Banco Central en el mercado de futuros, el efecto de los anuncios oficiales sobre las cotizaciones y la relevancia de las elecciones de Estados Unidos del 3 de noviembre para las perspectivas cambiarias de la Argentina.

Las encuestas y el riesgo de una mayor dolarización

Mariano Gorodisch vinculó directamente la evolución del mercado cambiario con las encuestas: “Depende de las encuestas, porque si las encuestas te van a marcar un potencial triunfo de la oposición, vas a tener una dolarización muy fuerte”.

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El periodista destacó la magnitud de las compras minoristas de divisas: “En el último mes, según datos del Central, las compras de dólares a nivel minorista fueron 3.000 millones”. Y advirtió que el proceso podría intensificarse durante el calendario electoral: “Ojo ahí, que el Gobierno va a necesitar comprar más reservas”.

Según su análisis, el escenario podría profundizarse desde comienzos de 2027: “A partir de febrero, cuando empieza ya el calendario electoral, va a venir una mayor dolarización”. En ese contexto, agregó: “Tengo pesos, me voy al dólar por si acaso”.

Santiago Llull puso el foco en las restricciones que todavía pesan sobre el mercado y en el impacto que tendría una eventual flexibilización: “Si vos hoy sacases ese cepo, o sacás la restricción cruzada que tenés todavía en los 90 días entre el MULC y los dólares financieros, estarías con una demanda muy grande de dólares”.

El analista también explicó por qué las empresas todavía enfrentan límites para dolarizar sus flujos: “Hoy la empresa, el flujo que tiene, no puede dolarizarlo”.

El Banco Central y las señales al mercado

Gorodisch destacó que la autoridad monetaria tiene herramientas para contener la volatilidad cambiaria y que sus intervenciones influyen en las expectativas de los inversores. El manejo del mercado de futuros y los anuncios oficiales pueden incidir sobre las decisiones financieras incluso cuando las medidas anticipadas finalmente no se concretan.

“Lee el poder de fuego del Banco Central, en el sentido de cómo interviene tan fuerte en el mercado de futuros”, sostuvo. También señaló que el Tesoro puede participar directamente y que las señales oficiales tienen efectos sobre las expectativas: “El anuncio de que podría llegar a intervenir de vuelta, aunque no lo haga, ya solamente sus palabras provocaron una calma en el mercado”.

Sin embargo, Gorodisch incorporó un factor internacional que considera relevante para Argentina: “Cuidado con esto, con lo que pasa el 3 de noviembre, en las elecciones de Estados Unidos”. En su análisis, el resultado de esos comicios podría condicionar el escenario financiero y las posibilidades de asistencia internacional: “Por eso es clave, el 3 de noviembre, para la Argentina, lo que puede llegar a pasar con el dólar”.

Llull, por su parte, advirtió sobre el efecto de trasladar determinadas operaciones al mercado financiero: “Si vos pusieras hoy esa restricción, que directores de empresas no pudieran comprar dólares, directamente la brecha con el financiero se te va a agrandar muchísimo”.