El circuito de exportación del carbón de Río Turbio no tuvo el mejor regreso. El primer tren que debía trasladar una carga del nuevo contrato comercial de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) descarriló cuando se dirigía hacia el puerto de Punta Loyola, en Santa Cruz. La locomotora volcó y tres vagones se salieron de las vías, aunque los dos trabajadores que viajaban en la cabina quedaron fuera de peligro y sufrieron golpes menores.

El personal de YCRT encontró sobre el sector de la vía un “elemento extraño” vinculado a material ferroviario antiguo, según explicó el gobernador Claudio Vidal. Además, señaló que “se detectaron marcas en el sector donde ese elemento habría impactado antes del descarrilamiento”.

Así, este hallazgo abrió la sospecha sobre una posible intervención deliberada, aunque por el momento no existe una conclusión oficial que confirme que se trató de un sabotaje.

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Tal como explicó el interventor de YCRT a Clarín, Pablo Gordillo, se trataría de una pieza ferroviaria que podría haber sido colocada sobre el tendido “para que deliberadamente una de las ruedas se monte sobre eso y se descarrile”.

Esta formación había salido de Río Turbio durante la mañana del miércoles con unas 600 toneladas de carbón distribuidas en alrededor de 37 vagones. Su recorrido hacia Punta Loyola, el complejo ferroportuario ubicado cerca de Río Gallegos, es de casi 300 kilómetros y resulta clave para que el mineral pueda llegar hasta el puerto y, de allí, a los mercados internacionales.

Sin perjuicio de ello, el descarrilamiento ocurrió a la altura del kilómetro 181, en las inmediaciones de Ingeniero Capa.

Gordillo agregó que encontraron “una muesca en ese artefacto y también en la vía” y que, en el sector donde se habría producido el impacto, “hay como un golpe”. Por eso, sostuvo: “Por cómo lo colocaron, la preocupación nuestra es que se trata de alguien que sabe mucho”.

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El informe difundido por el periodista Rubén Lasagno en OPI Santa Cruz días antes del accidente había advertido sobre problemas en distintos sectores del ramal. Entre ellos, mencionaba faltante de balasto, deterioro de rieles y necesidades de reemplazo de durmientes. En el detalle sobre el estado de las vías, el relevamiento también registraba un “golpe de vía” en el kilómetro 112 y faltante de balasto en otros tramos.

Sumado a eso, el informe planteaba que las condiciones del terreno podían complicarse durante los períodos de deshielo y aumento de las temperaturas, cuando el suelo pierde firmeza.

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Pese a ello, la intervención de YCRT sostiene, en cambio, que el tramo había sido revisado poco antes del viaje.

Gordillo aseguró que la vía fue recorrida “un día antes con la autovía, un aparato que recorre toda la vía para ver si está en condiciones”.

Vidal habló de un hecho “grave” y pidió investigar

El gobernador de Santa Cruz también se refirió al episodio: “Lo que pasó en YCRT es grave y tiene que investigarse hasta las últimas consecuencias”, sostuvo. Sin embargo, primero buscó llevar tranquilidad a las familias de los trabajadores: “Los trabajadores que iban en la locomotora están fuera de peligro. Eso es lo más importante”.

Sucesivo a eso, planteó que todavía no puede determinarse qué ocurrió. “Ninguna hipótesis puede descartarse hasta que exista un peritaje serio e independiente”, afirmó el gobernador, que mencionó como posibilidades una falla de infraestructura, las condiciones climáticas o una eventual intervención deliberada.

Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz

Vidal también remarcó que el hecho se produjo justo cuando YCRT comenzaba a recuperar capacidad de transporte y avanzaba en compromisos comerciales. “Con la seguridad de los trabajadores no se juega, y con el futuro productivo de Santa Cruz tampoco”, sostuvo.

La Gobernación informó que YCRT presentará una denuncia penal ante la Justicia Federal de Río Gallegos y solicitará un peritaje a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) para determinar técnicamente las causas.

MV/ML