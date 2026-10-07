La Ciudad analiza alternativas para avanzar en movilidad eléctrica en el transporte público

El Ministerio de Movilidad e Infraestructura recibió el lunes 5 de octubre a especialistas de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), del programa E – Motion y de la agencia alemana de cooperación internacional GIZ para trabajar en proyectos de transporte público sostenible y avanzar en la evaluación de iniciativas de movilidad eléctrica.

La delegación estuvo integrada por especialistas en transporte, electromovilidad y electrificación de flotas, junto con representantes de la AFD en Argentina. Durante el encuentro mantuvieron reuniones con equipos del Gobierno porteño y realizaron visitas técnicas al corredor del TramBus T1, actualmente en construcción, y a las unidades que forman parte de la prueba piloto de la línea 34.

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Entre los puntos analizados se encuentra la infraestructura necesaria para el funcionamiento de vehículos eléctricos, como depósitos y centros de carga, además de las tecnologías de baterías y las condiciones necesarias para su mantenimiento local.

La agenda también incluyó la definición del alcance de los estudios de factibilidad y de la asistencia técnica que acompañará el proceso.

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Otro de los ejes estuvo relacionado con los beneficios sociales y ambientales de estas iniciativas. En ese marco, se abordaron cuestiones vinculadas con la accesibilidad, la perspectiva de género, el impacto sobre el empleo y la capacidad del sistema de transporte para adaptarse a los efectos del cambio climático.

Además, el intercambio contempló los esquemas de gestión, las alternativas de financiamiento y los cronogramas de trabajo. El objetivo del encuentro fue aportar herramientas para planificar una movilidad más sostenible y mejorar la experiencia de quienes utilizan el transporte público en Buenos Aires.