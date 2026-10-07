miércoles 07 de octubre de 2026
CIUDAD DE BUENOS AIRES
CABA

La Ciudad analiza alternativas para avanzar en movilidad eléctrica en el transporte público

El lunes pasado, especialistas de Francia y Alemania se reunieron con el Gobierno porteño para evaluar proyectos de transporte sostenible, infraestructura y electrificación de flotas.

La Ciudad trabaja con la Agencia Francesa de Desarrollo para impulsar la movilidad eléctrica
La Ciudad trabaja con la Agencia Francesa de Desarrollo para impulsar la movilidad eléctrica | GCBA

El Ministerio de Movilidad e Infraestructura recibió el lunes 5 de octubre a especialistas de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), del programa E – Motion y de la agencia alemana de cooperación internacional GIZ para trabajar en proyectos de transporte público sostenible y avanzar en la evaluación de iniciativas de movilidad eléctrica.

La delegación estuvo integrada por especialistas en transporte, electromovilidad y electrificación de flotas, junto con representantes de la AFD en Argentina. Durante el encuentro mantuvieron reuniones con equipos del Gobierno porteño y realizaron visitas técnicas al corredor del TramBus T1, actualmente en construcción, y a las unidades que forman parte de la prueba piloto de la línea 34.

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Entre los puntos analizados se encuentra la infraestructura necesaria para el funcionamiento de vehículos eléctricos, como depósitos y centros de carga, además de las tecnologías de baterías y las condiciones necesarias para su mantenimiento local.

La Ciudad trabaja con la Agencia Francesa de Desarrollo para impulsar la movilidad eléctrica

La agenda también incluyó la definición del alcance de los estudios de factibilidad y de la asistencia técnica que acompañará el proceso.

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Otro de los ejes estuvo relacionado con los beneficios sociales y ambientales de estas iniciativas. En ese marco, se abordaron cuestiones vinculadas con la accesibilidad, la perspectiva de género, el impacto sobre el empleo y la capacidad del sistema de transporte para adaptarse a los efectos del cambio climático.

Además, el intercambio contempló los esquemas de gestión, las alternativas de financiamiento y los cronogramas de trabajo. El objetivo del encuentro fue aportar herramientas para planificar una movilidad más sostenible y mejorar la experiencia de quienes utilizan el transporte público en Buenos Aires.

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