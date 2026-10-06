Palacio Barolo: la agenda de octubre de 2026 incluye tango, arte y una noche de Halloween

El Palacio Barolo dio a conocer su agenda cultural de octubre de 2026, con propuestas que combinan tango, arte, música y una celebración de Halloween inspirada en la leyenda de La Llorona. La programación, difundida por la Fundación Los Amigos del Palacio Barolo, invita a recorrer distintos espacios del edificio porteño y conocer su arquitectura a través de experiencias culturales.

Los próximos encuentros incluyen una charla sobre el universo artístico de la década de 1920, nuevas fechas del ciclo Tango Paradiso y una actividad nocturna para el último sábado del mes. La agenda también contempló un tributo a Charly García, programado para el primer fin de semana de octubre en la terraza del piso 13.

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Las entradas para las propuestas anunciadas pueden adquirirse a través del portal de actividades de la Fundación Los Amigos del Palacio Barolo. La programación reúne iniciativas en diferentes pisos de una construcción cuya organización arquitectónica toma como referencia la Divina Comedia, de Dante Alighieri.

Arte, café y vanguardia: un encuentro sobre los años veinte en el Palacio Barolo

El jueves 8 de octubre, a las 17, Espacio Barolo, ubicado en el piso 16, recibirá la actividad “Arte, café y vanguardia”. El encuentro propone un recorrido por el arte, la identidad, la modernidad y el misticismo de la década de 1920.

La propuesta estará guiada por la licenciada en Artes Belén Basso y se desarrollará en un formato distendido, acompañado por un café. La arquitectura del Palacio Barolo será el marco de una conversación centrada en las expresiones y los debates culturales de aquel período.

Tango Paradiso: fechas y horario de la experiencia de Barolo Tours

El tango ocupa un lugar propio dentro de la programación mensual con Tango Paradiso, una experiencia de Barolo Tours que se desarrolla en Espacio Barolo.

La agenda anunció encuentros para los lunes 5, 12, 19 y 26 de octubre, a las 19. Tras la primera fecha prevista para el día 5, las próximas oportunidades para participar serán los lunes 12, 19 y 26.

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La propuesta invita a vivir el tango dentro del edificio, incorporando esta expresión musical a la oferta cultural de un espacio que conserva su función original como sede de oficinas.

Halloween en el Palacio Barolo: La Llorona, relatos y música en vivo

El cierre del mes estará dedicado al terror gótico. El sábado 31 de octubre, el Palacio Barolo celebrará Halloween con una experiencia basada en la leyenda de La Llorona, que tendrá dos horarios: 20 y 21.30.

La actividad se desarrollará en los pasillos del edificio en penumbras e incluirá relatos, poesía y música en vivo. La propuesta utilizará los espacios interiores del palacio como escenario para una experiencia vinculada con esa figura legendaria.

Panorama Barolo: el tributo a Charly García en la terraza

La programación de octubre también incluyó una nueva edición de Panorama Barolo, el ciclo musical que se desarrolla en la terraza del piso 13.

El sábado 3 y el domingo 4 de octubre se realizó un show tributo a Charly García, con funciones a las 17.30, 19.30 y 21 en ambas jornadas. Estas fechas formaron parte de la apertura de la agenda mensual difundida por la Fundación.

Dónde comprar entradas y consultar la agenda cultural del Barolo

Las entradas para las actividades anunciadas se encuentran en www.agenda.fapb.com.ar, el portal de la Fundación Los Amigos del Palacio Barolo. La información difundida no detalla precios ni condiciones particulares de acceso para cada propuesta.

Además de estos encuentros, la fundación comparte la agenda cultural de los emprendedores que tienen su sede en el edificio. El listado completo de esas actividades puede consultarse en la cuenta de Instagram @palaciobarolo.

Palacio Barolo y Divina Comedia: la arquitectura detrás de las actividades

Diseñado por el arquitecto Mario Palanti por encargo del empresario Luigi Barolo, el palacio fue concebido a partir de referencias a la Divina Comedia. Sus espacios plantean un recorrido vertical que remite al Infierno, el Purgatorio y el Paraíso descriptos por Dante Alighieri.

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Aunque fue pensado desde su origen como un edificio de oficinas, su arquitectura reúne elementos de distintas tradiciones. En la construcción conviven características del neogótico y el art nouveau, técnicas modernas para su época y reminiscencias de la arquitectura de la India.

Esa combinación forma parte de la singularidad del Palacio Barolo, reconocido como monumento y patrimonio histórico nacional y de la Ciudad de Buenos Aires. La programación cultural permite acercarse a sus espacios desde propuestas relacionadas con la música, el arte y la literatura.

Qué es la Fundación Los Amigos del Palacio Barolo

La Fundación Los Amigos del Palacio Barolo es una entidad sin fines de lucro creada a fines de 2019 para contribuir al desarrollo y la consolidación del edificio como referente cultural de la Ciudad de Buenos Aires.

Su misión consiste en generar espacios de encuentro participativo alrededor de la denominada “Cultura Barolo”, un proyecto que reúne la historia del inmueble, su relevancia urbana, la innovación de su arquitectura a comienzos del siglo XX y su relación con la obra de Dante. Esa tarea se expresa en iniciativas de promoción cultural, educación, inclusión social y preservación patrimonial.