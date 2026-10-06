Milonga gratis en la Ciudad de Buenos Aires: tango, música en vivo y clases

Los amantes del tango podrán participar de una nueva edición de la Milonga Federal, que se realizará el próximo jueves 8 de octubre desde las 18 en la plaza seca del Palacio Libertad, ubicado en Sarmiento 151, CABA. La propuesta será completamente gratuita y no requerirá reserva previa.

Durante la jornada habrá una clase de baile y una exhibición a cargo de Agustina Vignau y Hugo Mastrolorenzo, bailarines y coreógrafos que recorrieron más de 36 ciudades de Europa, Asia y América con su obra Volá. La producción fue declarada de interés cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación y recibió varios premios.

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También se ofrecerá una clase de tango para principiantes dictada por Verónica Araoz y Germán Salvatierra.

La música en vivo estará a cargo de Orquesta Típica Biagi y Bahía Blanca Tango, junto con el cantor Pablo Gibelli. Además, la jornada contará con la musicalización de Armando Pastorino y la conducción de Adriana Argentina Frossasco.

La iniciativa busca promover y difundir actividades vinculadas con la identidad del tango, tanto entre quienes ya disfrutan del género como entre nuevos públicos, además de brindar visibilidad a artistas de todo el país.

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Para participar, no es necesario realizar reserva previa, quienes quieran acercarse sólo deberán presentarse en la plaza seca del Palacio Libertad.