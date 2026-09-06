Un tango que cruza fronteras

Hay músicas que sobreviven porque conservan intacta una tradición y otras que lo hacen precisamente porque encuentran la manera de transformarla. El tango pertenece a las dos categorías. Tiene una historia reconocible, una memoria sonora y una serie de nombres que funcionan como puntos cardinales, pero también una capacidad particular para viajar, mezclarse y encontrar nuevas formas lejos de su territorio de origen.

En ese movimiento se inscribe el trabajo de The Camarada Tango Quartet, un ensamble fundado en 2020 que reúne al compositor y contrabajista argentino Andrés Martín, radicado en Tijuana, con la flautista Beth Ross Buckley, el violinista David Buckley y la pianista Dana Burnett, músicos residentes en Estados Unidos. Su tercer trabajo discográfico, Lifemakers, acaba de ser grabado en Buenos Aires y será presentado en vivo durante una gira que la agrupación realizará por la Argentina en septiembre.

El recorrido comenzará el viernes 18 de septiembre, a las 19.30, en el Festival Internacional de Música Bariloche (FIMBA), en Camping Musical, Vivaldi 1000, barrio Llao Llao. Luego, el 21 y 22 de septiembre, el cuarteto participará de Por los Caminos del Vino, con presentaciones en La Casa de la Cultura y Catena Winery & Tango, en Mendoza. El viernes 25 a las 17 se desarrollará la Masterclass de Andrés Martín, “Componer para el contrabajo solista: de la academia al tango” en La Vidriera de la DGEArt. Perú 374, CABA, con entrada gratuita. El cierre será en Buenos Aires, el sábado 26 de septiembre a las 19, en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura, Av. de Mayo 575. El concierto tendrá entrada gratuita y contará con dos músicos invitados: el bandoneonista Pablo Jaurena y el contrabajista Ignacio Varchausky.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Lifemakers propone una formación que, desde su propia composición, se aparta de las configuraciones más tradicionales del tango. La flauta, el violín, el contrabajo y el piano construyen una paleta de sonidos que permite al cuarteto acercarse al género desde una perspectiva camarística, con arreglos elaborados, atmósferas contemporáneas y una atención particular al diálogo entre los instrumentos.

El repertorio reúne obras de Eduardo Arolas, Astor Piazzolla, Mariano Mores, Peregrino Paulos, Agustín Bardi y Horacio Salgán, además de composiciones originales de Andrés Martín. El álbum se abre con una obra en tres movimientos —A don Humberto Gaspar, Como el agua y Ding Dong Danger— que da nombre conceptual al proyecto y sintetiza la búsqueda estética del cuarteto.

“Lifemakers es el tercer álbum que The Camarada Tango Quartet ha grabado en Argentina, esta vez al concluir nuestra tercera gira por el país”, explica Martín. Para los músicos, regresar a Buenos Aires no es solamente una decisión vinculada con la producción discográfica: es también una manera de reafirmar un vínculo con el lugar donde nació el tango.

“Para nosotros que residimos en los Estados Unidos, regresar a Argentina para grabar se ha convertido en una parte importante de nuestra identidad como cuarteto. Hay algo muy especial en hacer esta música en el lugar donde nació el tango, rodeados de los músicos, la historia y la cultura que continúan dándole forma”, señala el compositor.

La instrumentación es uno de los rasgos distintivos de la agrupación. Martín explica que la flauta puede asumir una dimensión lírica y, al mismo tiempo, volverse percusiva; el violín aporta lirismo y dramatismo; el contrabajo puede abandonar por momentos su papel de sostén para convertirse en una voz solista, mientras que el piano multiplica las posibilidades rítmicas y tímbricas.

Esa combinación les permite transitar una zona intermedia: suficientemente cerca de la tradición como para reconocer sus códigos, pero lo bastante lejos como para explorar otros caminos. Es, en definitiva, una concepción del tango como lenguaje abierto.

La presencia de Pablo Jaurena en el disco profundiza ese diálogo. El reconocido bandoneonista participa en los temas finales de la grabación y aporta el sonido de uno de los instrumentos que más íntimamente se asocia con la historia del género. Su participación establece, en palabras de Martín, “otro puente” entre la identidad sonora del cuarteto y la tradición argentina que lo inspira.

No es la primera vez que The Camarada Tango Quartet tiende ese puente desde Buenos Aires. La agrupación ya grabó en dos oportunidades en los históricos Estudios ION, donde registró Tango Bajo el Agua (2024) y Brutal (2025). En 2025 llegó el turno de Lifemakers, grabado en los Estudios Doctor F., con Florencio Justo como ingeniero y junto a Agustín Liberleib. El lanzamiento estará a cargo de iNB Música, Argentina.

El vínculo con la tradición también tuvo un reconocimiento institucional. En octubre de 2025, The Camarada Tango Quartet fue distinguido con la firma del Libro de Oro de la Academia Nacional del Tango de Buenos Aires, un reconocimiento reservado a artistas y figuras de la cultura vinculados con la continuidad del legado tanguero. La ceremonia contó con la presencia del legendario bandoneonista Víctor Lavallén y del propio Pablo Jaurena.

Pero si hay algo que define al cuarteto es la voluntad de no considerar al tango como una pieza de museo. En los últimos años creó cerca de treinta nuevos arreglos y estrenó más de dos horas de música original de Andrés Martín. El objetivo parece estar allí: conservar la memoria sin quedar atrapado en ella.

“Nos inspira explorar hacia dónde puede ir el tango, manteniéndonos profundamente conectados con las tradiciones y la cultura que le dieron vida”, dice Martín. Y agrega una definición que funciona como una suerte de declaración de principios: “Para nosotros, el tango es un arte vivo. Lleva consigo su historia, pero está siempre avanzando. Lifemakers es nuestro aporte a ese camino que continúa”.

El álbum, en ese sentido, no es solamente un nuevo capítulo en la discografía de un cuarteto formado entre Argentina, Estados Unidos y México. Es también el registro de una conversación permanente entre geografías, generaciones e instrumentos. Un tango que vuelve a Buenos Aires para buscar allí sus raíces y, al mismo tiempo, comprobar hasta dónde puede seguir viajando.