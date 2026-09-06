Los clásicos sobreviven cuando incomodan el presente

En Sartre. Contra la corriente. Argumentos para un retorno, Eduardo Grüner no escribe una introducción al existencialismo ni una biografía intelectual de Jean-Paul Sartre.

Fiel a una trayectoria ensayística que siempre entendió la crítica como una forma de intervención política, el autor propone algo más ambicioso: discutir las razones por las cuales conviene volver a leer a un pensador que buena parte de la filosofía del siglo XX –desde el estructuralismo hasta el posestructuralismo– dio por superado. Su respuesta es tan sencilla como provocadora: porque las preguntas que Sartre formuló sobre la libertad, la historia, la responsabilidad y el compromiso siguen siendo las nuestras.

Grüner se mueve con soltura entre la filosofía y la política, evitando tanto la veneración como el ajuste de cuentas.

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Como ya había hecho con Pasolini, recupera aquí a un autor incómodo, imposible de reducir a las ortodoxias. Sartre y Pasolini comparten esa condición de intelectuales irreverentes, capaces de incomodar incluso a una tradición marxista apegada a los esquemas heredados del siglo XIX y poco dispuesta a dialogar con las contradicciones de la cultura moderna.

Uno de los mayores aciertos del ensayo es la relectura de El ser y la nada. Grüner muestra que el existencialismo sartreano nunca fue un simple culto al individuo. La libertad aparece atravesada por la situación histórica, por el conflicto con los otros y por las formas de la dominación.

Esa lectura encuentra su desarrollo en Crítica de la razón dialéctica, donde Sartre intenta una de las empresas filosóficas más audaces del siglo XX: reconciliar el existencialismo con el marxismo.

Es precisamente allí donde el libro entra en diálogo con el estructuralismo y el posestructuralismo. Sin desconocer la importancia de Lévi-Strauss, Althusser, Foucault o Derrida, Grüner sostiene que esas corrientes tendieron a relegar la cuestión del sujeto y de la responsabilidad política. Frente a ello, Sartre insiste en una idea que conserva toda su actualidad: nadie puede sustraerse completamente de la historia que habita ni de las decisiones que toma en ella.

Otro eje decisivo del libro es la reivindicación del intelectual comprometido. Grüner recupera al Sartre que acompañó las luchas anticoloniales, apoyó el Mayo Francés y convirtió la escritura en una práctica inseparable de la intervención pública. En tiempos dominados por la especialización académica, esa figura vuelve a adquirir una potencia singular.

Sartre contra la corriente demuestra que los clásicos sobreviven cuando pueden incomodar el presente. Más que restaurar una filosofía, Grüner recupera una forma de pensar en la que teoría y práctica, literatura y política, crítica y compromiso constituyen una misma apuesta intelectual.

Esa es, quizás, la mayor virtud de un ensayo que confirma a Grüner como uno de los representantes de una tradición ensayística que no teme polemizar para volver a hacer de las ideas un campo de disputa.

Sartre contra la corriente. Argumentos para un retorno

Autor: Eduardo Grüner

Género: ensayo

Otras obras del autor: Las formas de la espada; El fin de las pequeñas historias; La obsesión del origen; Un género culpable; La oscuridad y las luces; El sitio de la mirada; Pasolini; La tentación del desastre

Editorial: Marea, $ 14.500