La línea A de subte no funcionará este martes entre las 19 y el cierre por un conflicto gremial

Los usuarios del transporte porteño enfrentarán una nueva jornada de complicaciones tras el anuncio de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP - Metrodelegados), que confirmó una interrupción total en la línea A para este martes 6 de octubre. La medida de fuerza comenzará a aplicarse a partir de las 19 horas y se mantendrá hasta el cierre del servicio.

El freno del servicio responde a un reclamo sindical enfocado en la liquidación de haberes por parte de Emova, la empresa concesionaria de la red. Desde la organización gremial manifestaron que la compañía volvió a aplicar descuentos de sueldo arbitrarios, afectando en forma directa los ingresos de los empleados.

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A través de un comunicado oficial difundido en sus redes, la conducción sindical denunció que Emova rompe la paz social al insistir con quitas salariales que consideran "indebidos e ilegales". En ese mismo escrito exigieron el cese inmediato de los descuentos y el pago de las sumas retenidas a los agentes damnificados.

Antecedentes del reclamo y la postura de Emova según los Metrodelegados

Este reclamo representa la escalada de un enfrentamiento que comenzó en septiembre, cuando la organización sindical se declaró por primera vez en estado de alerta. En aquel momento, los Metrodelegados indicaron que las quitas alcanzaban hasta 26 días de sueldo a personal que había concurrido a cumplir sus tareas operativas en forma diaria.

Para intentar destrabar la situación, la Secretaría de Trabajo convocó a una audiencia el pasado 8 de septiembre. Tras ese encuentro, el gremio comunicó que la empresa concesionaria se había comprometido a saldar los montos recortados en los haberes de los trabajadores afectados por liquidaciones erróneas.

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Pese a ese compromiso, el conflicto resurgió en las primeras horas del lunes, cuando la AGTSyP emitió un nuevo aviso manifestando su inquietud por la persistencia de las anomalías. Según expresaron desde el espacio gremial, la firma continúa utilizando el método de descuentos ilegales para provocar malestar e inestabilidad entre el personal.

Ante la falta de soluciones definitivas durante la mañana, la cúpula sindical resolvió por la tarde activar las medidas de autodefensa previstas en sus estatutos. La interrupción del servicio de la línea A afectará a miles de pasajeros que utilizan el trayecto que conecta Plaza de Mayo con San Pedrito en la hora pico vespertina.

Por el momento, el gremio mantiene firme su postura de suspender las tareas operativas a partir del horario pautado, a la espera de que la empresa efectivice la devolución del dinero descontado a los trabajadores afectados.