Reabrió una estación clave de la línea D del subte: qué accesos siguen cerrados por las remodelaciones

En el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones impulsado por Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), reabrió este lunes la estación Tribunales de la línea D tras varios meses de permanecer cerrada por obras. Los trabajos abarcaron desde la intervención en la envolvente arquitectónica hasta la modernización de los sistemas eléctricos y mecánicos.

A pesar de la habilitación del servicio de subte en ambos sentidos, la estación funciona bajo un esquema operativo adaptado. Las cuadrillas de construcción se focalizan actualmente en las bocas de subida y bajada ubicadas sobre las avenidas principales, además de las obras en la infraestructura de medios de elevación.

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Si bien las formaciones ya se detienen en los andenes para el ascenso y descenso de pasajeros, las autoridades confirmaron que los accesos ubicados sobre la calle Talcahuano continúan clausurados temporalmente mientras avanzan las tareas complementarias en el vestíbulo.

Reabrió la estación Tribunales de la línea D de Subte

La reapertura parcial forma parte de un ambicioso esquema de modernización edilicia y tecnológica diseñado para elevar los estándares de seguridad, accesibilidad e infraestructura operacional en uno de los corredores más transitados de la capital.

El ministro de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires, Pablo Bereciartua, celebró: “Esta reapertura forma parte de un compromiso integral por transformar el transporte público de la Ciudad. Junto con el plan de obras en estaciones, avanzamos con la incorporación de nuevos coches con aire acondicionado, la renovación de escaleras mecánicas obsoletas y proyectos estratégicos como la futura Línea F”.

Según informaron las autoridades, el plan continúa con intervenciones en otras paradas estratégicas como Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y Entre Ríos y General Urquiza (Línea E), consolidando el plan de modernización de la infraestructura del subterráneo porteño.

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Las 4 tareas de remodelación realizadas en la estación Tribunales de la línea de subte

- Tratamiento contra filtraciones: Trabajos de inyección e impermeabilización especial de juntas para contrarrestar los problemas de humedad y napa subterránea

- Renovación de solados y señalética: Instalación de nuevos pisos de alta resistencia, colocación de baldosas podotáctiles y cartelería con señalización en braille en pórticos y pasamanos para personas con discapacidad visual

- Iluminación LED y mobiliario: Reemplazo integral de las luminarias por tecnología LED y la incorporación de nuevos bancos, cestos de residuos y apoyos isquiáticos en los andenes

- Restauración patrimonial: Puesta en valor y restauración de los murales históricos que adornan los pasillos y paredes de la estación dada su protección patrimonial

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Plan de Renovación Integral del transporte Subterráneo en la Ciudad de Buenos Aires

“Ya son 21 las estaciones que pusimos en valor en toda la red de subterráneos. Es parte de una inversión histórica en obras para mejorar la experiencia de viaje de quienes usan el subte todos los días”, destacó el jefe de Gabinete de Ministros de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny.

PM/ML