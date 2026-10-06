Campaña por el cáncer de mama: juntan firmas para que WhatsApp incorpore el emoji del lazo rosa

El lazo rosa está en campañas, hospitales, remeras, edificios, publicidades y acciones de prevención de todo el mundo. Es el símbolo más reconocido de la concientización sobre el cáncer de mama, pero todavía falta en uno de los espacios donde más nos comunicamos: WhatsApp, Instagram y otras plataformas digitales.

Esa ausencia fue el punto de partida de #SumaElLazoRosa, una campaña impulsada por el emprendimiento argentino Sirenas con Turbante a través de Change.org (www.change.org/SumaElLazoRosa) que busca que las plataformas incorporen el lazo rosa como emoji específico. La petición ya superó las 27.000 firmas y se extendió a siete países: Argentina, Australia, Brasil, Estados Unidos, España, Italia y Francia.

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La iniciativa cobra especial relevancia durante octubre, el mes dedicado a la sensibilización sobre el cáncer de mama, cuyo día mundial se conmemora cada 19 de octubre. El objetivo, sin embargo, es que la conversación sobre prevención y detección temprana se mantenga activa durante todo el año.

La campaña tiene una historia personal detrás. Daniela Ojeda atravesó la enfermedad y, a partir de esa experiencia, creó, junto a su hermana Eugenia y su sobrina Juana, Sirenas con Turbante, un proyecto pensado para acompañar a otras personas durante tratamientos oncológicos o que atraviesan alopecia.

“Perdí el pelo, pero no estaba dispuesta a perder mi identidad. Empezamos a diseñar turbantes para mí y luego convertimos esa necesidad en un proyecto que hoy acompaña con estilo y funcionalidad”, recordó Daniela.

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Según datos difundidos por la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC), una de cada ocho mujeres en Argentina desarrollará cáncer de mama a lo largo de su vida y, cuando la enfermedad es detectada tempranamente, las posibilidades de curación superan el 90%.

La falta de información sigue siendo uno de los principales desafíos. Según el Índice de Concientización de Cáncer de Mama en Argentina 2025, elaborado por Fundación Instituto Natura y Avon, solo cuatro de cada diez mujeres cuentan con información suficiente para cuidar su salud mamaria.

El relevamiento también expone algunos mitos que todavía persisten: seis de cada diez identifican al nódulo como el principal signo de alerta, pese a que el cáncer de mama puede ser asintomático en sus etapas iniciales.

Una ausencia en el lenguaje digital

De izq. a der., Juana, Eugenia y Daniela Ojeda, impulsoras de Sirenas con Turbante y #SumaElLazoRosa

La idea surgió de una situación cotidiana. Al preparar contenidos para concientizar y hablar de prevención, adviertieron que el lazo rosa no estaba disponible como emoji. “Cada vez que Juana quería comunicar se encontraba con que el lazo no estaba. Si te fijás en las campañas de este mes, la mayoría usa un moñito de regalo que no tiene nada que ver con el lazo rosa”, explicó Daniela a este medio.

A partir de esa ausencia, comenzaron a investigar cómo funciona el proceso de incorporación de emojis.

Así descubrieron que el lazo ya está aprobado por Unicode y disponible desde hace más de una década, aunque la mayoría de las plataformas lo representa en color amarillo. Por eso, la campaña propone incorporar una variante rosa como emoji propio.

En ese recorrido estudiaron otros antecedentes. “Aprendimos cómo es todo el proceso para la petición de inclusión de emojis. También estudiamos el caso de la inclusión del emoji del mate hace un par de años”, contó Daniela.

La campaña pone sobre la mesa una cuestión que excede al propio emoji: la posibilidad de nombrar y representar también determina qué temas encuentran un lugar en la conversación cotidiana.

Aquello que no tiene una palabra, una imagen o un símbolo disponible no deja de existir, pero puede resultar más difícil de hacer visible. “Que falte el emoji en el lugar donde más hablamos, porque hoy estamos más en redes y en WhatsApp que de ninguna otra forma, es como si faltara la palabra de alguna manera”, reflexionó Ojeda.

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El lazo rosa, más que un símbolo

Para sus impulsoras, sumar el lazo permitiría mantener presente la importancia de la detección temprana durante todo el año. “La campaña también es una manera de poner el tema sobre la mesa y de hablar de detección temprana”, sostuvo Daniela.

La campaña todavía no obtuvo una respuesta de las principales compañías tecnológicas. Según contó Ojeda a PERFIL, hasta el momento no hubo respuesta de Meta —propietaria de WhatsApp e Instagram—, Samsung ni Apple.

La expectativa inicial es que alguna de esas empresas decida incorporar directamente la variante rosa del lazo.

La petición se puede acompañar a través de Change.org

Si eso no ocurre, en abril de 2027, cuando se abra la próxima ventana anual para presentar propuestas, buscarán llevar formalmente el pedido ante el Consorcio Unicode, encargado de estandarizar los caracteres y emojis que pueden utilizarse en las distintas plataformas.

El procedimiento exige demostrar que existe una demanda concreta y extendida. “Unicode no aprueba emojis por la importancia de una causa, sino que hay que demostrar que la gente lo pide. Por eso, cuanto más firmas tengamos, más posibilidades de lograrlo”, explicó Daniela.

Las más de 27.000 adhesiones reunidas hasta ahora cumplen así un doble objetivo: impulsar a las compañías a incorporar el símbolo y sumar respaldo para una eventual presentación formal ante Unicode. La campaña también cuenta con el apoyo de organizaciones como Fundación Instituto Natura, MACMA, CIMA, CEMA, WikiCancer, Rosas del Plata y Flechas Rosas.

“Si no sucede de acá hasta abril, vamos a presentar la propuesta formal y en ese momento necesitamos tener la mayor cantidad de firmas posible”, adelantó Ojeda.

La iniciativa ya sumó también su primer respaldo institucional. El Concejo Deliberante de Ramallo, localidad bonaerense de la que son oriundas las fundadoras, declaró el 3 de septiembre a #SumaElLazoRosa y a la labor de Sirenas con Turbante de Interés Legislativo y Comunitario, mediante la Resolución 3503/26.

GD/AF