La Ciudad será sede por primera vez del World AI Film Festival, la mayor competencia de cine e inteligencia artificial del mundo

La Ciudad presenta la primera edición de WAIFF Buenos Aires, el festival internacional que reúne cine, inteligencia artificial, innovación tecnológica y nuevas narrativas audiovisuales. La iniciativa busca fortalecer el ecosistema creativo, impulsar las nuevas herramientas en la producción audiovisual y conectar el talento local con oportunidades de alcance internacional.



Organizado por el Ministerio de Desarrollo Económico porteño, se hará el 30 de octubre, de 10 a 22, en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, en el marco de la feria tecnológica TecWeek 2026. La programación combinará proyecciones, clases magistrales, paneles y espacios de vinculación con referentes de la industria audiovisual, tecnológica y creativa.



El concurso invita a creadores argentinos residentes en el país a explorar nuevas formas de contar historias. Podrán participar tanto obras creadas íntegramente con inteligencia artificial como producciones híbridas que combinen por lo menos tres herramientas y/o motores de IA con material audiovisual de producción tradicional.



La convocatoria incluye seis categorías y un ganador por cada una: Cortometraje, Largometraje, Animación, Microserie, Publicidad y Documental. Las obras deberán ser originales y respetar los derechos de propiedad intelectual. La Gran Final Mundial será en Cannes.



Hay tiempo para postularse hasta el 9 de octubre en worldaifilmfestival.com/buenos-aires. Los proyectos seleccionados integrarán la programación de la edición porteña en el Centro de Convenciones Buenos Aires, mientras que cinco de las obras representarán a la Argentina en Road to Cannes, el circuito que conecta las sedes internacionales de WAIFF con su Gran Final Mundial. Entre ellas estará la ganadora del Gran Premio de Buenos Aires, cuyo equipo será invitado a participar de la proyección de finalistas en Cannes en abril de 2027.