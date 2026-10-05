Buenos Aires recibirá la primera edición local del World AI Film Festival

La Ciudad de Buenos Aires albergará por primera vez el World AI Film Festival (WAIFF), una competencia internacional centrada en la convergencia entre el lenguaje audiovisual y la inteligencia artificial. El encuentro se llevará a cabo el próximo 30 de octubre, de 10 a 22, en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, en el marco del desarrollo de la feria tecnológica TecWeek 2026.

La programación del certamen contempla proyecciones de obras seleccionadas, clases magistrales, debates y espacios de vinculación dirigidos a profesionales de los sectores audiovisual y tecnológico. En paralelo, la iniciativa incluye un concurso dirigido a realizadores argentinos residentes en el país, enfocado en incentivar la experimentación con nuevas narrativas y herramientas digitales en la producción cinematográfica.

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La convocatoria admite tanto piezas concebidas íntegramente mediante inteligencia artificial como producciones de formato híbrido. En este último caso, se exige que las obras combinen material audiovisual tradicional con la utilización de al menos tres herramientas o motores de IA. El concurso contempla seis categorías competitivas: cortometraje, largometraje, animación, microserie, publicidad y documental, seleccionando un ganador por cada rubro.

Los interesados en participar tienen plazo para enviar sus proyectos hasta el viernes 9 de octubre a través del sitio oficial del festival. Las producciones seleccionadas formarán parte de la grilla de exhibición durante la jornada en Buenos Aires, mientras que cinco de las obras elegidas integrarán el circuito internacional Road to Cannes. Entre ellas, la pieza galardonada con el Gran Premio de Buenos Aires obtendrá la acreditación para que su equipo participe en la proyección de finalistas que se disputará en Francia en abril de 2027.