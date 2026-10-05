La Ciudad de Buenos Aires tendrá tres propuestas gastronómicas para recorrer durante el fin de semana, entre el sábado 10 y el domingo 11 de octubre. Los protagonistas serán la comida sin gluten y la cocina francesa.

Las actividades se realizarán en distintos puntos de la Ciudad y ofrecerán propuestas para comprar productos, participar de experiencias y descubrir nuevos sabores. Además, los eventos tendrán entrada libre y gratuita.

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Una feria con sabores dulces y salados, todos libres de gluten

La Feria sin TACC se realizará el sábado 10 y domingo 11 de octubre, de 12 a 22 en La Rural, ubicada en Avenida Sarmiento 2704. La propuesta estará dedicada completamente a la gastronomía libre de gluten y tendrá entrada libre y gratuita. Habrá un mercado con distintas marcas del país, productos a precios promocionales y opciones para quienes buscan abastecer su alacena.

Además, el evento contará con un patio gastronómico con stands y food trucks que ofrecerán distintas alternativas sin TACC. También habrá cervezas, vinos y coctelería, junto con la participación de cocineros, nutricionistas y especialistas que formarán parte de la propuesta.

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Baguettes, crêpes, quesos y pastelería francesa en Recoleta

El mismo fin de semana será el turno de la Feria Francesa. El encuentro se realizará en la Plaza Francia, ubicada en Avenida de Libertador 1400, Recoleta, de 11 a 18:30, con entrada libre y gratuita.

La feria reunirá más de 30 stands con propuestas dulces y saladas de la gastronomía francesa. Habrá baguettes, quesos, crêpes, macarons, quinches, croque-monsieur y platos tradicionales como boeuf bourguignon y soupe à I'oignon. También habrá opciones vegetarianas y sin TACC.

La propuesta incluirá además música en vivo, masterclasses, charlas y actividades para chicos. Una de las novedades será el armado en vivo de una tarta Saint Honoré gigante de dos metros, realizado por chefs pasteleros de la asociación Lucullus.

SC/ML