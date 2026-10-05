La Feria de Editores (FED) se realizará en el Centro de Convenciones de Buenos Aires a partir de 2027, con una superficie de 22.000 metros cuadrados destinada a acompañar el crecimiento del encuentro. El cambio de sede permitirá sumar expositores y ofrecer más espacio al público, después de una edición que convocó a unos 40.000 lectores en agosto de 2026.

La decisión pondrá fin a un ciclo de cinco años en C Art Media, en el barrio porteño de Chacarita. Desde su llegada a ese espacio en 2022, la feria encontró allí el lugar para reunir a más de 300 expositores de Argentina, América Latina y España, en una propuesta centrada en la producción editorial independiente.

Buenos Aires fascinante: una semana para visitar y descubrir los misterios ocultos de la Ciudad

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El próximo destino está ubicado en avenida Figueroa Alcorta 2099. La mudanza implica pasar de los 6.000 metros cuadrados disponibles en la sede actual a unos 22.000: una diferencia de 16.000 metros cuadrados que abre la posibilidad de reorganizar la distribución de los stands y ampliar la participación de sellos.

FED 2027: qué permitirá el cambio al Centro de Convenciones

Uno de los objetivos del traslado es incorporar más editoriales locales e internacionales. La mayor superficie dará margen para expandir la convocatoria de expositores y acompañar el aumento de la asistencia, que en la última edición alcanzó unos 40.000 lectores a lo largo de cuatro jornadas.

La comodidad durante la visita también forma parte de los motivos de la mudanza. El nuevo espacio permitirá disponer de pasillos más amplios y sectores de descanso, dos aspectos que buscan facilitar el recorrido y ofrecer mejores condiciones para detenerse frente a los catálogos.

Según explicó Víctor Malumián, uno de los organizadores de la FED, esas mejoras responden a pedidos habituales de los asistentes. Contar con lugares para sentarse, leer y permanecer en la feria aparece entre las necesidades que el equipo pretende atender en esta nueva etapa.

El desafío de ampliar la Feria de Editores

Malumián presentó el traslado como un paso que también supone una exigencia para quienes organizan el encuentro. “Empieza una nueva etapa con el CEC”, señaló, y describió el desafío de construir una feria de mayor escala con un equipo reducido de entusiastas.

La Ciudad de Buenos Aires pisó fuerte en la FIT 2026 y perfila su agenda deportiva para 2027

La expansión tendrá así dos dimensiones: aumentar el espacio disponible para las editoriales y mejorar la experiencia de los lectores. El anuncio plantea una reorganización del encuentro en función de su convocatoria, después de años de crecimiento y sucesivos cambios de sede.

De FM La Tribu a una feria con cientos de editoriales

La trayectoria de la FED comenzó en 2013, en la sede de FM La Tribu, con la participación de apenas 15 pequeñas editoriales. Aquel primer encuentro constituyó el punto de partida de una feria que, con el tiempo, necesitó espacios más grandes para alojar a los sellos participantes.

Línea F: Jorge Macri confirmó que dos consorcios buscan construir el nuevo subte

En 2016 se trasladó a Central Newbery, donde reunió a 80 editoriales. Al año siguiente pasó a Santos 4040 y alcanzó los 140 sellos de distintos países. Esa secuencia de mudanzas acompañó la ampliación de una convocatoria que había surgido alrededor de un grupo pequeño de proyectos independientes.

Durante 2018 y 2019, la feria tuvo como sede Ciudad Cultural Konex. Después de las restricciones impuestas por la pandemia, realizó una edición al aire libre en 2021 y, en 2022, desembarcó en C Art Media, el espacio que sostuvo sus siguientes cinco encuentros.

lv / ds