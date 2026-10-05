La Feria del Libro Borgeano: dos días para encontrar libros raros y recorrer el edificio donde trabajó Borges

A 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges, el histórico edificio de la calle México donde el escritor dirigió la Biblioteca Nacional durante 18 años abrirá sus puertas para un encuentro dedicado a su obra y su legado. El viernes 9 y el sábado 10 de octubre, de 14 a 20, se realizará allí la primera Feria del Libro Borgeano, con ejemplares antiguos y raros, libros nuevos y usados, recorridos guiados y una charla sobre coleccionismo. La entrada será libre y gratuita.

La sede de México 564, en el barrio porteño de Monserrat, ocupa un lugar especial en la memoria del escritor. En diálogo con Osvaldo Ferrari, Borges contó que cuando soñaba mientras estaba de viaje se encontraba siempre en Buenos Aires, en el Barrio Sur y, particularmente, en la calle México, entre Bolívar y Perú. Allí estaba el edificio de la Biblioteca Nacional, un espacio al que regresará ahora su universo literario a través de una propuesta abierta a lectores, coleccionistas y curiosos.

A 40 años de su muerte, Borges vuelve a la Biblioteca Nacional con una feria de libros y actividades gratuitas

Organizada por el Centro de Estudios Borgeanos de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y Agustín D’Ambrosio, responsable de la Feria del Libro Raro, la actividad reunirá a destacados libreros anticuarios, especialistas en libros antiguos y de colección agrupados en ALADA, la Asociación de Libreros Anticuarios de Argentina. También participarán la Fundación Internacional Jorge Luis Borges y la Editorial de la Biblioteca Nacional, que presentará su catálogo dedicado al autor.

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Libros antiguos, recorridos guiados y una charla sobre coleccionismo

La feria ofrecerá libros de y sobre Borges, desde publicaciones nuevas y usadas hasta ejemplares antiguos y raros. También habrá una selección de textos preferidos por el escritor, en una propuesta que invita a descubrir distintas ediciones y aproximaciones a su obra.

Entre los expositores estarán Aquilanti, The Book Cellar & Henschel, Antiqvaria Durán, Alberto Magnasco, La Teatral, Los Siete Pilares, Rayo Rojo, Galería Mar Dulce, Rare Book Room, Caliban, Bibliocastas, Librería Mastronardi, La Libre, Abisal, Atelier de Livre, El Escriba y Arta Ediciones. Se suman las Ediciones de la Biblioteca Nacional y la Fundación Internacional Jorge Luis Borges.

A 40 años de su muerte, Borges vuelve a la Biblioteca Nacional con una feria de libros y actividades gratuitas

Además de la exposición y venta de libros, el público podrá participar de recorridos guiados por las salas históricas del edificio. La programación incluye también la charla “Tras las huellas del libro borgeano”, a cargo del coleccionista e investigador Nicolás Helft y el librero y editor Ariel Fleischer, quienes abordarán las particularidades de construir una colección dedicada al autor.

A 40 años de su muerte, Borges vuelve a la Biblioteca Nacional con una feria de libros y actividades gratuitas

Las visitas guiadas se realizarán el viernes 9 a las 15 y a las 17, y el sábado 10 a las 15. La charla tendrá lugar el sábado a las 17. Para participar de estas actividades es necesario inscribirse previamente, ya que los cupos son limitados. La organización informó que el acceso a las salas históricas del primer piso es exclusivamente por escalera, por lo que la accesibilidad es reducida.

La antigua Biblioteca Nacional, un espacio ligado a Borges

La elección del edificio de México 564 tiene un valor simbólico para esta primera edición. Borges dirigió la Biblioteca Nacional durante 18 años y mantuvo con ese espacio una relación que trascendió su función institucional. La feria propone volver a ese lugar a través de los libros, las ediciones y las historias que forman parte de su legado.

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La iniciativa busca reunir a lectores y especialistas alrededor de la obra impresa de uno de los autores fundamentales de la literatura argentina. En un edificio que Borges evocaba incluso en sus sueños, la feria propone explorar las múltiples formas en que sus textos siguen circulando, se conservan y despiertan el interés de nuevas generaciones.

Feria del Libro Borgeano: cuándo y dónde

Fechas: viernes 9 y sábado 10 de octubre de 2026.

Horario: de 14 a 20.

Lugar: ex sede de la Biblioteca Nacional, México 564, Ciudad de Buenos Aires.

Entrada: libre y gratuita.

Actividades: exposición y venta de libros, recorridos guiados y charla sobre coleccionismo borgeano.

Inscripción: [email protected]. Los recorridos y la charla requieren inscripción previa y tienen cupos limitados.



ML